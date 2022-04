El secretario municipal al portavoz del PSOE en Plasencia: "A mí no me amenace"

"No le admito ninguna amenaza. Haga lo que quiera, vaya usted donde quiera, pero a mí no me amenace, ya tengo 60 años para que usted me quiera amenazar". Con estas palabras ha respondido el secretario municipal del Ayuntamiento de Plasencia, Antonio Santibáñez, al portavoz del grupo municipal del PSOE en Plasencia, Alfredo Moreno, este jueves en el pleno municipal, después de que este, muy molesto por no haber recibido información completa sobre la modificación de una ordenanza municipal, le espetara: "Esta es ya la última vez que tenemos este problema, estamos hartos de que no se nos facilite la documentación tal y como se tiene que facilitar".

Moreno, que además acaba de ser elegido secretario general del PSOE de Plasencia, ha señalado que, en el expediente del pleno, su grupo municipal no había recibido la nueva ordenanza sobre la venta ambulante, que incluye el traslado del mercadillo de La Hispanidad al recinto ferial y tampoco estaba reflejada en la plataforma informática donde se comunican los asuntos del pleno. Ante esto, ha anunciado: "No vamos a hablar nada más y votaremos en contra". El secretario le ha respondido afirmando que la ordenanza completa sí estaba en el expediente y en la plataforma digital y, en todo caso, también en su despacho "y allí pueden ir a verlo, se pueden acercar como se acercan cuando les da la gana a ver los expedientes", ha dicho también enfadado. Además, ha subrayado que "los errores informáticos no son responsabilidad de la Secretaría". Moreno ha mantenido el tono hosco al responder al secretario cuando este le ha reprochado que le amenazase: "Yo podré hacer lo que quiera", aunque a medida que ha ido transcurriendo el pleno, finalmente sí ha intervenido en el punto, mostrando su oposición al traslado del mercadillo. Alcalde: "Ha amenazado a un funcionario público" Antes de la votación del punto, el alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, ha criticado lo ocurrido y ha dicho que "no se puede volver a permitir, ha sido una actuación que no se puede justificar, ha amenazado a un funcionario público que lleva muchos años prestando servicio en el ayuntamiento y no voy a permitir que se amenace a nadie, en 22 años que llevo aquí, nunca he visto esto, nunca". Por eso, ha pedido a Moreno "absoluto respeto a los trabajadores públicos" y también que se disculpara con el secretario, al tiempo que ha advertido que, si la situación volvía a repetirse, "tendré que tomar las medidas que establezca el ROF", el reglamento de organización y funcionamiento del pleno. Finalmente, en el turno de ruegos y preguntas, el portavoz socialista no ha pedido disculpas al funcionario, pero sí ha matizado que su increpación no había sido una amenaza "sino una advertencia" -al igual que Pizarro le había lanzado una advertencia a él- para que el secretario "siga funcionando y trabajando de manera intachable".