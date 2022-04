La Pasión se queda sin salir en Plasencia por culpa de la lluvia

No pudo ser. Aunque el Domingo de Ramos las procesiones comenzaron con sol, la lluvia ha aparecido este lunes en Plasencia, incluso con alerta del 112, y ha impedido la ansiada salida de la cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Pasión que, aunque ha esperado por si escampaba, finalmente no ha tenido más remedio que decidir que no salía a las calles y se quedaba en Santo Domingo.

A las nueve de la noche, hora prevista para la salida, la junta cofrade se reunía y tomaba la decisión de esperar hasta las 21.30 horas para tomar la decisión definitiva. En el ánimo de todos estaba el poder salir. Pero cinco minutos antes de la hora prevista, el hermano mayor tomaba de nuevo el micrófono para anunciar que no salían. «Hemos valorado todas las opciones, pero tiene que prevalecer el patrimonio de la hermandad, las imágenes, y también el humano, nuestros niños, nuestro futuro y nuestros músicos». No obstante, una vez comunicada la decisión, las personas que habían acudido a ver el desfile y esperaban en el exterior de Santo Domingo han entrado para poder asistir a un pequeño acto. En el pasillo central Dejando un pasillo central, el paso del Jesús de la Pasión se alzó elevado por sus costaleros y salió a la nave central al son del himno de España. Poco a poco se fue moviendo y bailando al ritmo de las marchas procesionales hasta quedar colocado en un lateral. Entonces, se realizaba la misma operación con la Virgen del Rosario en su mayor dolor, cargada íntegramente por mujeres. La Agrupación Musical Sagrada Cena, de Plasencia y la Banda Ciudad del Tormes, de Salamanca, se han ido alternando en las marchas, poniendo emoción al momento, unida también a la de los cofrades, deseosos de celebrar la estación de penitencia después de dos años de covid. Como acompañamiento y atentos a todo, la Policía Local, con el intendente a la cabeza y un grupo de gala. También la Policía Nacional, la Guardia Civil y el alcalde como máxima representación del ayuntamiento y Antonio de Luis Galán, consiliario de la cofradía, por parte de la autoridad eclesiásticas. Entre el público, muchos aplausos y resignación. La columna, este martes Para este martes, está previsto que salga en procesión la cofradía del Cristo de la Columna con su escuadrón de la Policía Nacional a caballo. Lo hará a partir de las nueve de la noche, desde Santo Domingo a San Nicolás, catedral, San Esteban, plaza Mayor, calle Zapatería y vuelta a Santo Domingo.