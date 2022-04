El Ayuntamiento de Plasencia no se va a acoger a un préstamo del Ministerio de Hacienda destinado a mejorar el periodo medio de pago a proveedores. El concejal de Hacienda, José Antonio Hernández, ha explicado que el Ministerio tampoco lo permite en el caso de Plasencia porque el problema en el retraso de algunas facturas no es de liquidez sino porque «los trámites administrativos no están hechos adecuadamente».

En todo caso, el edil ha afirmado que entre el 80% y el 90% de las facturas se pagan «excelentemente» y solo un 5% o un 10% acumulan retrasos en el pago.