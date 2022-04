"Necesitamos a la militancia para hacer un proyecto creíble en Plasencia"

Alfredo Moreno nació en Madrid, pero lleva en Plasencia 44 años. Lleva 30 años afiliado al PSOE y acaba de ser elegido secretario general del partido en Plasencia.

¿Cuándo entra en política y por qué?

Pertenezco al Partido Socialista desde 1992, aunque mi ideología siempre ha sido de izquierdas. Entonces no estaba activo, solo como militante y en el año 2011 o 2012, Pilar de la Nava me dijo que si quería apoyarla en una lista y a partir de ahí empecé a estar más activo.

¿Qué diría que tiene el PSOE que no tienen otros partidos?

Siempre digo que hay mucha libertad de pensamiento, con la misma ideología podemos ver las cosas de diferente manera. Eso se valora muchísimo y en otros partidos no existe.

En el 2014, lideró al llamado sector crítico y se presentó a la Secretaría General frente a David Núñez y perdió. ¿Qué ha cambiado de entonces a ahora?

Entonces desconocía mucho el partido a nivel de funcionamiento interno y eso nos supuso algún otro disgusto por hablar cosas que se tenían que hablar de otra manera. Ahora tengo un conocimiento del partido totalmente diferente, no soy tan drástico como en aquel momento. Surgió la oportunidad de acudir a unas primarias porque veíamos de forma totalmente diferente cómo se tenían que hacer las cosas. Además, teníamos un equipo y un proyecto muy bueno, pero no pudimos ganar y ganó David Núñez.

¿Ahora se ha quitado la espina?

No, simplemente es una continuidad. El partido ha pasado por varias fases, más y menos tóxicas, pero ahora está tranquilo. El que haya habido otra lista liderada por Amable Mateos es tranquilidad, la relación con él es muy buena y desde la nueva dirección lo hemos dicho y lo repetimos, les vamos a integrar sí o sí y ellos están dispuestos. Vamos a trabajar por ello, ahora al principio tenemos un tiempo de organización interna, pero ya estamos dando pasitos para esa integración o mejor, para darles participación, que es lo que quieren los militantes.

La disolución de la agrupación en el 2013 la dejó mermada, ¿cree que se ha recuperado?

No, no se ha recuperado. Tuvimos un momento en que empezamos a recuperar militantes, pero llegó otro en que se estancó y una de nuestras preocupaciones ahora es tener más militantes, compañeros que estuvieron en su momento y no han vuelto y nueva militancia y, de hecho, está entrando nueva militancia.

¿Cómo quiere recuperar la ilusión por el PSOE?

Demostrando que el partido está aquí, utilizando las herramientas que tenemos y cosas que teníamos preparadas, pero que con la pandemia no pudimos hacer. Ahora vamos a tener actos de convivencia con compañeros y vamos a recuperar el tener un detalle con la agrupación y militantes mayores a propósito del 20 de junio de 1918, en que se creó la agrupación. Además, queremos explicar muy bien a la ciudadanía por qué militar. Ahora existe la Secretaría de Organización y Militancia, por la importancia que les vamos a dar a los militantes.

¿Queda poco tiempo para las elecciones, cree que es posible que se dé un vuelco a favor del PSOE frente al PP?

Sí, totalmente. Queda un año prácticamente y tenemos que trabajar rápido. Ya hemos empezado a tener reuniones con asociaciones, vecinos y empresarios.

¿Cree que parten con ventaja respecto al PP, que aún no ha celebrado ni su congreso regional?

No se trata de ventaja, sino de que seamos capaces de explicar nuestro proyecto bien y que ilusione. Nuestra labor es hacerle llegar a los ciudadanos que nuestro proyecto es el mejor.

Diga tres objetivos clave de esta nueva etapa al frente del PSOE

El primero, la comunicación, interna y externa de lo que se hace en el partido. Luego, recuperar militancia y lo más importante, el proyecto que tenemos que hacer de cara a la ciudadanía.

Y tres necesidades que tenga la ciudad

¿Solo tres? Hay una primordial y es que Plasencia necesita sí o sí un polígono industrial, pero no se está trabajando para ello. A partir de ahí puedes trabajar en atraer empresas, aunque para eso hay que moverse, y crearemos empleo. Otro tema enquistado es Martín Palomino porque queremos que los empresarios tengan más información y también el matadero; que Plasencia tenga una institución ferial en condiciones y el deporte, vamos a trabajar por tener instalaciones en condiciones y porque se hagan campeonatos, que atraen turismo. Ha habido proyectos deportivos que se ofertaron a Plasencia y se los han llevado porque aquí no se les atendió.

La posible marcha de Fernando Pizarro, ¿la ven como una ventaja?

Nos da igual. El estar doce años, aún con mayorías absolutas, tiene que quemar bastante. Él dijo que se iba y lo entendemos, es joven y es lógico que tenga aspiraciones a otros niveles, lo que podemos hacer es respetarlo y que le vaya bien. Nosotros lo que tenemos que hacer es un buen proyecto, creíble y que ilusione.

¿Va a cambiar la forma de actuar del grupo municipal?

Tiene que cambiar, la estrategia la va a marcar la nueva ejecutiva.

El grupo se ha quejado de falta de información, la última vez en pleno ante el secretario, ¿va a tomar algún tipo de medida?

Sí, se van a tomar medidas, tenemos que ver las posibilidades que tenemos, pero hay cosas que no podemos dejar pasar ya más.

Un mensaje para los que ya no son militantes o para las personas de izquierdas desencantadas

Que la ejecutiva va a trabajar muy duro por un proyecto, pero no podemos hacerlo solos sino que lo tenemos que hacer con ellos, con los antiguos y los nuevos militantes. Es un proyecto que tiene que hacer la militancia para ser creíble, les necesitamos.