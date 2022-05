La Plaza Mayor placentina cuenta, desde el pasado martes, con la claqueta gigante que anuncia la proximidad de la celebración de la X edición del Festival Nacional de Cortometrajes Plasencia Encorto. Que transitará conjuntamente con el Youth Film Festival desde mañana lunes día dos, con la proyección gratuita de una selección de veintiocho trabajos, tanto en el teatro Alkázar de la ciudad, como en las salas amigas de Jaraíz de la Vera, y hasta el sábado día siete, cuando tendrá lugar la gala de clausura y entrega de premios, en la que confluirán ambos festivales.

Detrás de su creación, realización y trayectoria durante estos diez años está un grupo de amigos aficionados al cine que aunaron amistad y afición para crear y disfrutar de una de las artes que más les gusta y que conforman la Asociación Cultural 24 Fotogramas. Un gran equipo humano sin cuyo trabajazo no serían posibles, este y otros muchos regalos que nos han proporcionado a lo largo de este tiempo dedicado al cine. Y que, para mayor gloria, también cuenta con José Luis Muñoz Bejarano, director del festival y profesor jubilado del IES Pérez Comendador, quien acaba de convertirse en académico de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, quien junto a otros miembros de dicha asociación, también docentes, han visto en su profesión el mejor cultivo para compartir y propagar el amor que sienten por esta pasión cinéfila con sus alumnos, ofreciéndoles la gran oportunidad de descubrirla y acercarles de múltiples y variadas formas, este mágico mundo repleto de infinitas posibilidades y al que, hasta que no estás al otro lado, no es posible conocer en toda su dimensión.

Afortunados jóvenes (ya quisiéramos muchos haber dispuesto de esta oferta a su edad) que tienen al alcance numerosos talleres educativos prácticos donde dar rienda suelta a su imaginación, bien delante o detrás de la cámara, que les permitan conocer su interés o no y así orientar su formación y futuro hacia tantas profesiones como alberga esta industria, de la que ya dan buena cuenta numerosos placentinos y comarcanos de reconocido renombre y que forma parte de nuestra cultura.

Puede que aún no hayan descubierto su película o libro favoritos, pero en sus manos está la voluntad de despertar al genio que llevan dentro.