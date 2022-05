Más de un año esperando cita en Rehabilitación en el hospital de Plasencia

En marzo del 2021, M.M.B., de 70 años, salió de la consulta de Traumatología con una petición de cita para Rehabilitación en el hospital Virgen del Puerto de Plasencia. Este mes de mayo, ante la ausencia de noticias de la cita, acudió a solicitar la documentación para poner una reclamación «y justo me han mandado la cita».

Aún así, esta usuaria ha puesto la reclamación porque explica que, aunque la cita era ordinaria, «eso no significa que me tengan que olvidar». Por eso, su primera frase en la reclamación que ha cursado ante la Gerencia del hospital es: «Somos mayores, pero no idiotas».

Señala a continuación que, «ante la ausencia de facultativos, los pacientes sufrimos las consecuencias de la lista de espera, lo que conlleva un empeoramiento del paciente», en su caso, con varios tendones rotos.

Además, apunta que la cita se la han mandado a través de un mensaje telefónico. «Supongo que me mandará carta, el teléfono no debería ser la única vía de comunicación».

Un facultativo de baja de los dos de la plantilla

La Consejería de Sanidad ha señalado que hay un facultativo de baja de los dos que tiene la plantilla y ha querido "recordar a los usuarios que existe la Ley de tiempos de respuesta en la atención sanitaria especializada del sistema sanitario público de Extremadura, que establece unos plazos mínimos para la atención sanitaria que, si no se cumplen, el paciente tiene derecho a reclamar al SES que se resuelva dicha atención en el menor tiempo posible", como así ha hecho la paciente.