Miguel Ángel Aparicio García, salmantino de 54 años, acabó hospitalizado "por estar viviendo en la calle" y el Centro de Acogida Temporal de Cáritas Diocesana de Plasencia "me tendió la mano", afirma. Hoy, subraya que ha "vuelto a ser", parafraseando el nombre del proyecto que le ha permitido pasar "de un estado deplorable a nivel físico y mental" y estudiar, creer en sí mismo y tener por delante un puesto de trabajo en el nuevo proyecto Moda-re de la organización.

Aparicio se muestra "muy agradecido" y señala: "Soy una de esas personas vulnerables" a las que los ciudadanos pueden ayudar marcando la x solidaria, la casilla 106, en la declaración de la renta. Mehrad Alizadeh, vicepresidente de la Plataforma del Tercer Sector de Extremadura ha acudido a Plasencia para sensibilizar sobre la necesidad de marcar esta casilla porque todo lo recaudado se destina a la "atención a personas en situación de vulnerabilidad".

Alizadeh ha dado datos a nivel nacional y ha señalado que, en el último ejercicio, bajó la recaudación en 345.503 euros, un 0,61% menos que el ejercicio anterior. Según sus cifras, 9,8 millones de personas en todo el país no marcaron esta casilla, lo que permitiría recaudar 244 millones de euros.

A nivel regional, Paco Valverde, también miembro de la Plataforma del Tercer Sector ha señalado que la sociedad extremeña "es solidaria" porque en este caso sí se ha recaudado más que en el ejercicio anterior, 140.232 euros más gracias a que un 56,9% de los extremeños marcaron la casilla 106, un total de 282.649 declarantes.

Fines sociales e Iglesia suman

Pero otras 213.504 personas no lo hicieron y solo con que la marcaran se podrían recaudar más de 3 millones de euros. Por eso, Valverde ha insistido en la importancia de marcarla y ha hecho hincapié en que se puede marcar además de la casilla de la Iglesia porque las cantidades donadas se suman, de forma que el declarante aportaría un 1,4% de sus impuestos, un 0,7% para la Iglesia y la misma cantidad para fines sociales. "Nadie está vacunado contra la crisis y a cualquiera le puede tocar", ha advertido.

De hecho, el alcalde, Fernando Pizarro, ha puesto de manifiesto que el Estado no habría podrido afrontar la crisis surgida a raíz del covid sin la aportación de las organizaciones que reciben dinero de esta x solidaria. "Cada euro se multiplica por mucho y la generosidad no parte de los ingresos, sino de los impuestos. Se tarda en marcar un segundo y no perdemos nada y el objetivo es tener una sociedad más justa".