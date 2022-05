A 17 días de la que debería ser la corrida grande de la feria de Plasencia, el ayuntamiento no puede asegurar que habrá toros. "No puedo decir si hay toros o no hay toros", ha señalado la concejala delegada, Marisa Bermejo.

