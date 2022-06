A finales del mes de mayo, la concejala delegada de la plaza de toros de Plasencia, Marisa Bermejo, afirmó que no podía decir si habría toros o no en la feria porque seguía en marcha el trámite administrativo. Este lunes, el portavoz del PSOE, Alfredo Moreno, ha criticado que no habrá corridas de toros en la feria que arranca este miércoles y, en su opinión, se debe a que "no hay voluntad política.¿ Si se hizo en el Martes Mayor del 2020, por qué no en el 2021 o en el 2022?", se ha preguntado.

El Grupo Ceber Tauro se queda con la gestión de la plaza de toros de Plasencia Bermejo ha dicho que el Martes Mayor del 2020 se hizo una cesión puntual porque no se había firmado el contrato de la gestión de la plaza. Ahora, se ha adjudicado a Ceber Tauro, pero Espectáculos Carmelo García ha presentado un recurso y, por lo tanto, la adjudicación está en trámites y por ese motivo no puede realizarse una cesión, según ha señalado la concejala. Pero para el PSOE, esto es una "milonga" y no hay toros por la "dejadez" del gobierno local. Ha sido uno de los aspectos que Moreno ha criticado de la feria, como también el hecho de haber contratado seguridad privada. "El ayuntamiento ha contratado a una empresa y le va a pagar 17.615 euros". En su opinión, esto se debe a que "no tenemos policías suficientes para hacer frente a la feria, hay 15 vacantes que no se cubren y, antes se podían pedir refuerzos a otras localidades, pero ahora no porque todavía hay sin pagar refuerzos del 2018". Feria de "tercera división" En este sentido, el ayuntamiento afirma que todos los años se contrata seguridad privada para el recinto ferial y que su labor es complementaria a la de la Policía Local y no significa que falten de agentes. Por otro lado, Moreno ha censurado que se "divida la feria" al instalar una caseta en el parque de La Isla, en lugar de en el recinto ferial y ha pedido que se reconsidere la idea y vaya finalmente al Berrocal. También ha señalado que el pregón "debería darlo alguien con cierto tirón y que atraiga a vecinos y visitantes y, con todo el respeto, no creo que el elegido cumpla esa función". Lamenta además que "no se tengan en cuenta las demandas de los vecinos del centro" y considera, en definitiva, que Plasencia tendrá una feria "de tercera división".