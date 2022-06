La Policía Local de Plasencia ha recibido este fin de semana varias llamadas de vecinos que se quejaban del volumen de ruidos procedentes de las casetas del recinto del Berrocal.

Según ha confirmado la Policía Local, no se ha puesto ninguna denuncia porque las casetas tenían autorización, e incluso ampliación horaria para permanecer abiertas y, además, «el volumen no se puede controlar, es decir, no hay un límite ni instrumentos para medirlo». Los vecinos consideran que se ha primado a empresarios por encima del descanso vecinal.