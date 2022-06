Pregón, fuegos y música abren en Plasencia la primera feria tras el covid

El pistoletazo de salida para la feria de la normalidad en Plasencia, la primera al completo después del covid, lo dará el Ayuntamiento de Plasencia a las ocho de la tarde de este miércoles con el reparto de sombreros y abanicos en la plaza Mayor, a las puertas del consistorio. Será el arranque de las fiestas más parecidas a las precovid, con una excepción, que no habrá corridas de toros.

Así, el reparto de las ocho de la tarde será el paso previo al pregón, que dará a partir de las nueve de la noche el periodista deportivo nacido en Trujillo Roberto Gómez. A continuación, a las diez, tendrán lugar los fuegos artificiales desde el parque del Cachón y a las once, cerrará la jornada la actuación del grupo sevillano de rumba flamenca Raya Real, con temas tan conocidos como Bamboleo, Me va, me va o Color Moreno.

El jueves, día festivo, se estrenarán los gigantes y cabezudos por la mañana, habrá charangas animando las cañas y abrirá la caseta joven en La Isla, con música de disc jockeys. Vanesa Martín será el plato fuerte con su concierto en la plaza de toros.

Ya el viernes, también festivo, comenzará la animación infantil en La Isla, que se repetirá el sábado y contará con castillos hinchables, animación musical, bailes, talleres y tren turístico.

El viernes habrá teatro con Kiko Hernández y sesión de disc jockeys en la plaza Mayor con Fonsi Nieto.

El sábado, volverá a abrir la caseta joven y cerrará la feria el festival de bandas locales Feria Fest. A todo esto se sumarán las atracciones en el recinto ferial y las tres casetas ya instaladas, dos privadas y una de la peña El Rebujito.