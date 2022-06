Una unidad evitar ingresar la noche antes de una operación en Plasencia

Cuando una persona tiene una operación programada, debe ingresar la tarde anterior y pasar la noche en el hospital con la vía puesta. Este protocolo va a cambiar esta semana en Plasencia, ya que el hospital Virgen del Puerto va a «pilotar un proyecto de una unidad prequirúrgica», que evitará estos ingresos hospitalarios el día antes de las operaciones.

Según ha explicado la gerente del área de salud, Inmaculada Romero, el objetivo es lograr un beneficio para los pacientes a la vez que una optimización del hospital. En el primer caso, señala que «la noche es más traumática, un paciente normal no tiene por qué dormir en el hospital» el día anterior a la operación. Reconoce que no es agradable, sobre todo si la habitación es compartida y el paciente contiguo no está en buenas condiciones.

Por otro lado, «a veces, la presión hospitalaria dificulta el ingreso prequirúrgico» y, con esta nueva unidad, ya no habrá que ocupar una cama de hospital más que cuando sea necesario.

Así, ante una operación programada, «el paciente vendría por la mañana y se pondría sus tratamientos, su vía» y, una vez intervenido, se aplicaría el protocolo habitual, pasaría a Reanimación y de ahí a una cama hospitalaria.

Romero ha señalado que había «muchas ganas» de abrir esta unidad prequirúrgica y no se ha puesto en marcha antes «porque el covid no nos había dejado».

Pero desde esta misma semana estará en marcha, con seis sillones que se han ubicado en una parte de la zona de obras «que quedó bloqueada y se recepcionó» por el Servicio Extremeño de Salud.

Unidad de endoscopia

La otra parte la ocupará una unidad de endoscopia. En este caso, es un proyecto a más largo plazo porque ya está redactado el proyecto funcional, que se encuentra en estudio y falta el arquitectónico.

Supondría «una centralización de recursos», de forma que tendría una zona de consulta, de vestuarios y posteriores a la realización de las pruebas endoscópicas de las especialidades de Digestivo, Urología y Neumología. «Sería adaptar esa zona de trabajo para liberar otros espacios».