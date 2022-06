Fernando Pizarro: "Unas primarias ahora habría sido darte un tiro en el pie"

Fernando Pizarro ha cerrado definitivamente la puerta del gobierno regional y vuelve a centrarse únicamente en Plasencia con el objetivo de luchar por la que sería su cuarta legislatura.

Han pasado 25 días desde que renunció a presentarse al congreso regional del PP. ¿Cambiaría algo de lo que dijo entonces?

No, en absoluto. No añadiría nada ni quitaría nada. Yo creo que dije lo que de manera personal, tenía que transmitir.

¿Se veía hace un año aspirando de nuevo a la alcaldía? Porque dijo que no repetiría

Pese a que en un momento determinado me puse a disposición del partido para liderar el cambio, siempre habría sido siendo alcalde hasta el final de la legislatura. Es verdad que me había planteado seguir trabajando por Plasencia desde otra perspectiva, pero no considerando que deba ser así, seguiré trabajando para Plasencia, desde Plasencia.

¿Ha pactado algún otro cargo a cambio de la renuncia?

No. Yo lo dije. Esto no responde a ningún pacto. En ningún caso me han dicho que me presente a la alcaldía, pero luego te trasladamos a este sitio... No he entrado en ese juego ni me parece que sea el juego más favorable para el conjunto de los ciudadanos. Lo que me planteo es afrontar las elecciones de 2023 y terminar la legislatura.

El PSOE le acusa de mentir a esos ciudadanos porque dijo que se iba y ya no se va

El PSOE dijo que no subirían la luz y el gas y han subido. Estas son cuestiones muy personales y yo no me meto en las decisiones personales del PSOE ni en juzgar a quién pone de candidato o los problemas internos de su casa. Yo no he mentido a nadie, todo lo que he dicho ha sido público y lo más importante es esta ciudad.

Lo cierto es que no ha tenido el apoyo de los presidentes provinciales del partido. Si lo hubiera tenido, ¿habría seguido adelante?

No lo sé. Es una decisión personal porque la decisión personal es no presentarse a las primarias por una cuestión de responsabilidad. Por eso lo decido yo haciendo un análisis de la situación y, tuviera el apoyo o no de determinadas personas del partido, al final, ir a una guerra civil interna, tendría unas consecuencias letales y por eso esa decisión es absolutamente personal. Lo que he intentado es evitar unas primarias, que tienen consecuencias muy negativas de cara al electorado para afrontar unas elecciones tan pronto.

También dijo en una comparecencia que no le importaba ir a unas primarias, que eran un ejemplo de democracia

Pero cuando dije eso quedaba un año y medio para las elecciones y ahora menos de un año. El tiempo es muy importante en política, es el que te permite transmitir tu proyecto. A menos de un año, sería darte un tiro en el pie. Alguien tenía que dar este paso y lo he dado yo porque respeto y quiero a la organización a la que pertenezco.

¿Piensa que esa organización le ha dado la espalda?

En ningún caso. He tenido el apoyo de gran parte de la organización. ¿Me podría haber presentado a esas primarias y ganarlas? Pues posiblemente, pero a qué precio. No tiene sentido y es cierto que he tenido a mucha gente cerca y a dirigentes del partido a los que he agradecido el trato.

¿Cuáles?

Hay muchos. Si me pusiera a nombrarlos quedaría siempre a alguno fuera.

«¿Me podría haber presentado a esas primarias y ganarlas? Posiblemente, pero a qué precio»

Ha dicho sin embargo que sufrió mucho con la dirección de Pablo Casado. ¿Por qué?

Porque fui sometido a muchas presiones importantes y, cuando a uno le pisan la dignidad, es cuando dices mi dignidad no me la quita nadie y me presento a unas primarias. Pero con la actual dirección no he sentido eso, sino mucha comprensión y diálogo.

Hay muchos afiliados en Plasencia descontentos y que han abandonado el partido

Agradezco mucho esa muestra de lealtad, pero por encima de las personas están las organizaciones y hay que intentar que el PP sea la fuerza política del cambio en Extremadura.

¿Cree que el vuelco que se ha dado en Andalucía es posible en Extremadura?

Ojalá.

Hablando de Plasencia ¿cree que sus decisiones ante el covid le han permitido salir reforzado?

Creo que nos ha puesto a todos a prueba y no ha sido fácil. No puedo decir si me ha reforzado, pero hemos aprendido mucho, que los gobiernos con estabilidad pueden afrontar estas situaciones con mucho más sentido común.

¿Qué queda por venir a Plasencia hasta mayo?

Muchas cosas que se han iniciado, como la zona del puente Trujillo, la residencia de mayores, la rotonda de acceso al norte y muchas obras podrán avanzar, el colegio de San Miguel, la depuradora, la piscina, la segunda parte del desdoblamiento... Hablamos de que se están haciendo inversiones, eliminando las energías renovables, de unos 50 millones de euros, gracias también a fondos de Europa.

¿Qué puede aportar en una próxima legislatura, la cuarta?

Con mucha humildad, puedo aportar el conocimiento, la experiencia y una relación muy estrecha con los ciudadanos. Pongo a disposición mis ganas e ilusión por esta ciudad.

Parece que no tiene relevo

No soy imprescindible y relevo seguramente hay muchos. En este caso, se prima el conocimiento, la valoración de los ciudadanos y mis tres mayorías absolutas anteriores. Para mí es un privilegio seguir en Plasencia.

¿Votará a María Guardiola?

Sí, sí. Votaré a María Guardiola y convencido además.