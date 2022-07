Un pequeño Pitágoras, en Plasencia

A Javier Fatela Rodríguez siempre le han gustado las matemáticas y además, «se le dan bien, lo hace muy fácil, los problemas, los juegos de mesa que tengan que ver con la lógica...» Lo explica su madre, Elena Rodríguez, que junto a su marido han acompañado a Javier en una experiencia que no va a olvidar, la Olimpiada Matemática Alevín.

Este año, ha sido la primera vez que Extremadura ha participado en esta categoría y Javier ha conseguido llegar a la final, junto a otros dos niños, de Zafra y Solana de los Barros.

Todo comenzó cuando Paloma Martín, la tutora de este placentino de once años que estudia sexto de Primaria en el colegio de La Salle, decidió inscribirle junto a otro compañero en la olimpiada. «Estamos muy agradecidos a su profesora porque, si ella no le hubiera inscrito, esta experiencia no la habría vivido».

En abril, llegó la fase comarcal, un examen en el colegio Ramón y Cajal. La disputaron, en distintas ubicaciones de la región, 144 niños, recuerda Elena. Pasaban a la fase autonómica 20 y Javier fue uno de ellos.

Las pruebas regionales tuvieron lugar en mayo en Mérida y ya no consistían únicamente en realizar un examen y marcharse. «Se trataba de pasar allí todo el día y de conocer Mérida descubriendo que las matemáticas están en todas partes».

Así, realizaron una yincana matemática por la ciudad en la que «tenían que resolver pruebas». Javier también las superó, por lo que fue seleccionado para acudir a la final nacional, junto a los alumnos de Zafra y Solana.

La última cita ha tenido lugar en Burgos, a finales de junio y ha durado tres días. Porque no solo ha consistido en la realización de pruebas sino en una convivencia con los finalistas del resto de comunidades autónomas.

«Había tres por comunidad, con algunas excepciones. Estaban concentrados y les repartieron en habitaciones por comunidad y por género». Así, Javier ha podido entablar amistad con sus dos compañeros extremeños, pero también ha conocido a niños de otras comunidades y con sus mismos gustos matemáticos.

Llorando de emoción

Elena recuerda que no esperaban que pasara a la final nacional, no porque no confiaran en sus aptitudes, sino porque «los demás niños también las tienen y la suerte también juega un papel, si tienes un mal momento o te pones nervioso, lo puedes hacer mal». Sus padres habían aconsejado a Javier que disfrutara la experiencia y no pensara en ganar, por si acaso no sucedía. Por eso, cuando su nombre fue el primero de los tres finalistas que dijeron «nos pusimos a llorar todos de la emoción, no nos lo podíamos creer».

Con esa misma recomendación de disfrutarlo Javier llegó a Burgos con sus compañeros extremeños, arropados por los profesores Carmen y Manolo, de Zafra y que «se han portado genial, nos han tenido informados en todo momento».

De Burgos, lo que más le ha gustado a Javier han sido «los juegos matemáticos» y califica de «espectaculares» los talleres de música y matemáticas, matemagia y astronomía y matemáticas que recibieron. Aunque no ha llegado a la fase internacional, recuerda lo que les dijeron: «Aquí, o ganas, o aprendes».

Por todo lo vivido, si antes quería ser de mayor arquitecto, ahora se está planteando ser «profesor de Matemáticas».