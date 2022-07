Así estamos y están nuestros paraísos cercanos del norte cacereño. Por dentro y por fuera. Rodeados de fuego, humo y cenizas, arrasando a su paso con todo lo visible y, mucho más, invisible.

Fruto de la desidia y mala gestión de nuestros suelos, bosques y espacios naturales. Porque puede que el cambio climático no ayude y le achaquemos la subida extrema de las temperaturas, que no lo justifica, pues ya se alcanzaron estos mismos máximos anteriormente, en diferentes años de nuestro siglo y no ocurrió este desastre. Está claro que los motivos son otros. Además, durante el confinamiento, comprobamos el imparable avance de la naturaleza que, donde no se cuida, acumula capas y capas de residuo altamente combustible, listo para arder con la mínima chispa natural o artificial.

Esta nefasta semana han ardido y siguen ardiendo miles de hectáreas de pulmones naturales, cuyas inabarcables consecuencias agravarán, a todos los niveles, la situación en nuestro territorio, a corto y largo plazo.

Es un hecho que cuando algo va mal, detrás siempre hay alguien que no está haciendo bien las cosas o cumpliendo con su deber. Las evidencias gritan por sí solas que tras esta catástrofe hay una pésima gestión de recursos y una absoluta, o casi, falta de previsión. Pues ya se sabe que “si algo no funciona, cámbialo” y “si lo viene haciendo durante siglos, no lo toques”. Como el ganado ha demostrado su utilidad en este sentido, verano tras verano.

El abandono administrativo del campo ha contribuido desgraciadamente al abandono humano, traducido en éxodo rural y graves cambios socioeconómicos y, por ende, en abandono animal, acorralando el pastoreo y sus beneficios hasta su prácticamente completa extinción, a pesar de conocer su labor como los mejores bomberos naturales que existen (mejorando a los valientes que se juegan la vida en cada salida).

Centrados más en la extinción, obviamos que la prevención es la mayor y mejor contención de incendios. Y pareciera que hemos aprendido poco tras tantos y tan grandes en la última década o, al menos, no se está poniendo en práctica eficaz y eficientemente.

Deberíamos de exigir responsabilidades a quienes corresponda por arrebatarnos tanta vida. Pues como escribió F. Pulido: “Mientras arde el corazón de Las Hurdes, se nos quema el alma de Monfragüe”, nuestra Reserva de la Biosfera, sin olvidar todas las demás zonas, incluso salmantinas, que han sido devastadas en los últimos días.