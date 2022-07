Asfixiados por el calor en Plasencia

El fallecimiento de un barrendero extremeño en Madrid por la reciente ola de calor ha puesto el foco en las personas que tienen que trabajar en la calle y sufrir las altas temperaturas. Además de barrenderos, hay trabajadores de la construcción, camareros y vendedores ambulantes. Algunos de ellos cuentan en Plasencia cómo lo han pasado y qué hacen para soportar el calor.

Marcos Matas gestiona y ejerce de camarero en un bar del parque de La Coronación. Se mueve por la terraza a toda velocidad, recogiendo mesas y sirviendo. Tiene claro que lo fundamental para soportar las altas temperaturas en la calle es «hidratarse mucho».

Además, el horario de terraza se ha adaptado al de los clientes, que a mediodía desaparecen. «No queda nadie así que cierras y a descansar». Ya por la tarde, «están en las piscinas y no vienen hasta las ocho, así que abrimos más tarde». Además, en su caso, hay una zona con pulverizadores de agua para refrescar la terraza.

Es "un infierno"

Los ambulantes del mercadillo tienen toldos para protegerse del sol, pero el aire caliente no se puede contener. Juan Vázquez, portavoz del colectivo, es muy claro: «Esto es un infierno, insoportable». Su solución no es otra que beber «agua, agua y más agua, yo me bebo cuatro o cinco litros en una mañana», afirma.

Ellos se ponen a primera hora de la mañana y recogen a última. En cambio, en la empresa de limpieza, los barrenderos tienen turnos. Unos trabajan hasta la una y otros, los que más sufren la ola de calor, están en la calle de dos a ocho de la tarde.

Desde Miralvalle, uno de los barrenderos del barrio señala que lo que hacen es «buscar la sombra, beber mucha agua y ponernos la gorra cuando estamos al sol». Del uniforme, lo que peor lleva es «el pantalón».

Además, tienen en su carro «agua con hielo». Ante la muerte de su compañero de profesión en Madrid, afirma: «Te da un poco de respeto, de miedo porque hemos tenido días que a las doce había 40 grados, hay que tener mucho cuidado e hidratarse», afirma.

Este jueves, la zona vuelve a estar en alerta naranja por altas temperaturas. A las cinco de la tarde, se alcanzarán los 41 grados, según la Agencia Estatal de Meteorología.