Nacidos en los ochenta, los andaluces No me pises que llevo chanclas pisarán la noche del lunes 1 de agosto el escenario de la plaza Mayor de Plasencia para interpretar sus mejores temas, entre ellos los clásicos Y tú de quien eres o Se me ha muerto el canario. Será el grupo estrella de la fiesta del Martes Mayor, declarada de Interés Turístico Regional y que comenzará el lunes por la noche, el llamado Lunes Menor.

