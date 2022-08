Del 18 al 20 de agosto tiene lugar la XXVI edición del Festival de Folk de Plasencia. Artistas y grupos nacionales e internacionales, de países como Portugal, Escocia y Siria, así como de España, concretamente de Castilla y León, Galicia, Castilla la Mancha, y la propia región extremeña, tenderán puentes culturales a través de la música y las danzas tradicionales. Además de conciertos y actuaciones musicales, los talleres del parque de La Isla serán una primera toma de contacto con las manifestaciones artísticas más ancestrales de los países de nuestro entorno.

Los conciertos, con entrada libre hasta completar aforo, darán comienzo todos los días a partir de las 21.30 horas en el recinto de Torre Lucía. A lo largo de la historia del Festival han pasado por él más de un centenar de artistas, posicionando este certamen como un referente internacional dentro de su género. Esta mañana, Juan Ramón Santos, técnico del área municipal de cultura, ha explicado en rueda de prensa la programación del festival.

El jueves 18, desde Salamanca llegará Entavía, un grupo que bebe de múltiples fuentes como la música del pueblo y de sus gentes, de la tradición de la copla de los años 30 y de poetas visionarios como Miguel de Unamuno. Esta combinación hace que fusionen música tradicional de su región con influencias del sur como el flamenco. También rinden homenaje a la música de nuestros hermanos americanos.

Después disfrutaremos de The dignity road, la ruta de la dignidad, un grupo de Armenia y Siria que apoya a las mujeres kurdas que fueron tratadas como esclavas sexuales, liberadas recientemente del Daesh, y que actualmente se encuentran en un campo de personas refugiadas. Parte del caché que cobran lo destinan a esos campos de refugiados.

El viernes 19, contaremos con la presencia portuguesa de Ana Laíns. Está considerada una de las voces de referencia más bonitas de la lengua portuguesa. Atraviesa uno de los momentos más dulces de su trayectoria, recogiendo en buena parte toda la energía, pasión y entrega que le ha dado a la música, el folclore, el fado y las dos lenguas oficiales portuguesas.

Luego llegará el turno del gallego Xisco Feijóo. El cantante, bailarín, coreógrafo, presentador de televisión, maestro de la ETRAD y coordinador de la sección de canto de la OFG SonDeSeu, presentará su disco Peixe, en el que plasma el incesante trabajo de recuperación etnográfica que ha desarrollado durante más de treinta años.

El sábado 20, Ana Alcaide, intérprete, compositora, productora musical y cantante que desarrolla una labor de investigación en torno a antiguas tradiciones y culturas, vendrá a presentar su último disco, Ritual, un canto al poder de conexión a través de las acciones rituales cotidianas. En él han trabajado músicos armenios, por lo que tiene fuertes ritmos mediterráneos.

Otra de las citas de la noche del sábado es el grupo escocés Wolfstone. Combinan instrumentos como la gaita irlandesa, la

flauta y el violín, propios de la música celta, con sonidos del rock n’roll clásico. Se subirán al escenario para poner de manifiesto que el folk no está reñido con otros estilos.

No podía faltar la representación extremeña diaria en esta edición, que correrá a cargo de Milo Ke Mandarini, The Red Folkey & Co. Y Cerandeo, y que actuarán, respectivamente, el jueves, viernes y sábado. Milo Ke Mandarini surge de la necesidad de compartir una forma muy personal de sentir la música tradicional y la cultura popular del área mediterránea. Su música está inspirada en el fluir del agua, los cencerros de las cabras, el sabor al rico aceite de oliva o el calor de una buena hoguera de invierno. The Red Folkie & Co. es un trío de músicos afincados en el norte de Extremadura, concretamente en Plasencia. Músicos experimentados que unen su energía para hacer un recorrido por las músicas tradicionales de cualquier parte del mundo, incidiendo en las distintas regiones de España. Mostrando una amalgama de ideas, mezclando elementos del folclore de los distintos sitios con la instrumentación del grupo, basada principalmente en gaita y tamboril, acordeón y guitarras. Cerandeo, por su parte, es un grupo extremeño de música folk que desde su creación en 2007 tiene como fines la investigación, rescate y difusión de la música tradicional de Extremadura para devolverla a la sociedad en un formato que resulte compatible con los ritmos, estructuras y cadencias de la música actual. Regresan al Festival de Folk de Plasencia a celebrar su 15º aniversario.

Por otro lado, habrá talleres y actividades paralelas en el Parque de la Isla. El día 19 a las 11.30 horas, uno dedicado al público familiar en el que la Asociación Folkarria nos enseñará a iniciaros en el Bal Folk. Harán un recorrido por diferentes danzas tradicionales procedentes de países como Francia o Reino Unido y que tienen su origen en la tradición celta. A las siete lo repetirán para todas las edades. Y el día 20, habrá un taller de música folk impartido por Xisko Feijòo a las doce en Las Claras.

Los encargados de amenizar los momentos previos a cada actuación serán los tamborileros de la Asociación “Santiago Béjar” quienes, todos los días, a partir de las 20.30 horas, recorrerán las calles del centro de la ciudad para animar a ritmo de flauta y tamboril.

Marisa Bermejo, concejala de Cultura, ha señalado esta mañana en rueda de prensa que este año tampoco habrá barra de bar instalada en Torre Lucía por medidas de seguridad y precaución para evitar contagios.