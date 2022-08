Mi universo, es la exposición del Trabajo de Fin de Grado y numerosas obras que ha ido realizando estos años en la carrera de Bellas Artes la artista Sofía Martín Sánchez. Las obras son un cubo de 2 x 2 x 2 m como pieza principal y 11 cuadros más, en el Claustro Bajo, Plasencia. El día 12 será la inauguración de esta exposición a las 12 de la mañana en el mismo lugar, aunque sus creaciones se podrán visitar desde este lunes día 8. Sofía quiere sumergir al público en su mente, su universo, con cada pieza instalada en la exposición, pero sobre todo quiere lograr esto con su TFG.

Cada cara de Mi universo tiene unos elementos muy importantes para ella. En su conjunto representarían los cuatro elementos de la naturaleza junto con los cuatro palos del tarot. En cada cara hay un número determinado de animales. Estos representan una carta en el tarot. La artista quería que fuera una obra inmersiva, única, grande y que llamara la atención.

«Después de terminar mi TFG y mi carrera me siento muy orgullosa de todo lo que he creado y he vivido en este proyecto. Ha sido una experiencia de superación y confianza en mí misma dónde todo lo que podía imaginar o soñar lo he logrado. He evolucionado tanto conceptualmente como metodológicamente como artista y estoy muy satisfecha. Siempre creeré en mí y en mis ideas, son las que me hacen ser yo», cuenta Sofía.