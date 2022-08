La Junta de Extremadura alertó el pasado des de julio sobre la estafa masiva que estaban sufriendo los clientes extremeños de Unicaja mediante el envío de mensajes a sus móviles y que se ha extendido también a llamadas telefónicas.

La Policía Nacional ha confirmado haber registrado varias denuncias de clientes afectados en Plasencia. Por ello, ha proporcionado recomendaciones para no ser víctima de suplantadores de entidades bancarias:

Desconfiar de mensajes provenientes de remitentes desconocidos. Eliminarlos y no seguir enlaces ni descargar apps. No facilitar datos personales o bancarios. Bloquear el número de teléfono en caso de no reconocer el emisor. Mantener actualizado el sistema operativo, aplicaciones e instalar un antivirus oficial. Cerrar las sesiones de los servicios a los que se haya accedido. Por último, en caso de duda, consultar con la entidad, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, o la Oficina de Seguridad del Internauta del Instituto Nacional de Ciberseguridad.

A la hora de realizar compras online, la policía sugiere utilizar páginas oficiales que empieza por https y tiene un candado. Sospechar de tiendas con precios muy por debajo del precio de mercado y de anuncios con incorrecciones lingüísticas. Evitar las redes inalámbricas públicas a la hora de realizar compras por Internet o acceder a la banca online. Acudir a métodos seguros de pago. Y extremar siempre la precaución por estas vías.