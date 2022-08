La concejala de servicios sociales, Flor Conejero ha informado en rueda de prensa sobre la situación actual de las ayudas a domicilio, que está en funcionamiento desde la semana pasada. Un total de 54 asistentes a jornada completa atienden a 350 usuarios y “seguramente en los próximos días ascienda a los 400”, afirma la Edil de Servicios Sociales.

En este sentido, este servicio se encarga de dar asistencia a personas dependientes y con procesos agudos, quienes son beneficiarios de estas ayudas de forma inmediata.

Cabe recordar que el Ayuntamiento de Plasencia ofrece la ayuda a domicilio aunque es una competencia autonómica, por lo tanto, no se puede incluir en la RPT este servicio ya que es una competencia impropia, así pues, mientras la Junta de Extremadura no asuma de manera directa esta competencia los ayuntamientos solo pueden hacerlo a través de planes de empleo. Lo que supone que año tras año haya al menos un mes sin servicio, ya que los planes de empleo no se solapan y hasta que no terminan unos trabajadores no pueden empezar los otros.