Tendría unos siete u ocho años cuando los amigos con quienes compartía días de juegos veraniegos me enseñaron a montar en bici. Tal vez de un modo rudimentario, propio de aquella época, cuando no disponíamos de tantos recursos como hoy en día, pero no por eso menos efectivo.

Situados en lo alto de una cuesta montada en una BH azul pequeñita, acorde a mi edad y talla y sin ruedines esperaba con ganas el empujón que, con todas sus fuerzas, me deslizaría a toda velocidad y sin miedo alguno mientras separaba las piernas y mantenía el equilibrio todo lo posible hasta que la bici llaneaba decelerando y me caía, para subir de nuevo corriendo donde repetiría la misma acción una y otra vez. De los raspones y moratones no tengo consciencia, aunque, seguramente, plagaran mi cuerpo. Tan sólo conservo el grato recuerdo de las risas y la emoción, junto a la añoranza agradecida de aquellos días, porque funcionó y aprendí a montar en bicicleta, hasta hoy. Como dicen, nunca se olvida. Ahora, pasadas décadas de este aprendizaje para toda la vida puedo ver cómo cada vez son más las mujeres que retomamos esta lúdica y sana actividad. Como el grupo creado desde hace algunos años por varias valientes organizadoras y participantes del Reto Perimetrando Cáceres. Formado por dos docenas de mujeres para recorrer la provincia, durante cinco días, con sus nada desdeñables respectivas etapas de más de cien kilómetros cada una, sin afán competitivo y con el único fin de completar el recorrido, compartiendo su tiempo y visitando lugares, tansólo por el mero placer de disfrutar su pasiónjuntas. Una deportiva forma de sororidad entre todas, luchando contra el miedo ocasional de algunas a hacerlo solas, dadas las intimidaciones padecidas por otras, que condicionan la decisión de salir a pedalear por determinados sitios sin compañía. Es un hecho que la participación femenina crece exponencialmente en la práctica de deportes mayoritariamente masculinos hasta hace relativamente poco. Y que los resultados, bien a nivel personal, bien profesional, son muy positivos, gracias a una gran fuerza de voluntad, espíritu de superación y no sin grandes sacrificios y esfuerzos. Ya sólo falta que esta mayor presencia sea impulsada por las administraciones. Un buen ejemplo de ello es la concesión de becas otorgadas a los hermanos judokas Laura y José Manuel Blanco Armenteros, para formarse en el Centro de Alto Rendimiento cacereño y así alcanzar su sueño de convertirse en profesionales de este deporte y disfrutar en igualdad de lo que más les gusta.