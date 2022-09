Después de dos años de obligado parón por la pandemia, el Festival Summer Gil vuelve a llenar el municipio de San Gil de gente que llega de todo el país para disfrutar de unos días de buena música, motos y solidaridad en la Plaza de San Gil.

Dará comienzo el viernes 9 de septiembre, dando continuidad este año a la carrera de colores que ofreció alegría en 2019 cuando se corrió a favor de la investigación de las Grinpatías. En esta edición se hará a favor de la ELA. «Esperamos que la marea verde inunde nuestras calles», dice la alcaldesa del municipio Esther Sánchez. Los dorsales podrán adquirirse por tan sólo dos euros el mismo viernes antes del comienzo de la carrera en el stand de la organización o antes en los diferentes establecimientos asociados. Una vez terminada la carrera, la cena la ofrece la Protectora de Animales ‘El Refugio’ de Plasencia: un Hot Dog solidario –con el que se podrá colaborar con la protectora-. También habrá un mercadillo en el que diferentes asociaciones sin ánimo de lucro ofrecerán sus productos. Seguidamente, Sergio Cepeda (Pop-Rock- Indie, Cuacos de Yuste) pondrá la nota musical para, luego, continuar con la fiesta.

El sábado, después de la ruta y el día de actividades y hermandad, los grupos de rock extremeño Spin Offs, Rack Roll & The Remaytes y The Buzzos harán una visita. La entrada simbólica será, como siempre desde el inicio del festival hace casi una década, 1 kilogramo de alimentos no perecederos que irán a parar al Banco de Alimentos de Plasencia. «Nuestro objetivo, como cada año, es claro: intentar llegar a la tonelada de alimentos recaudados», explican desde el ayuntamiento. Además, durante todo el fin de semana estará habilitada una zona de acampada libre junto a la zona de conciertos.

Cabe destacar que este año, además, la semana del 6 al 10 de Septiembre se ha completado con teatro, música y folclore que traídos de la mano de los escenarios móviles de la Junta de Extremadura, y que sirven como previa de lujo a nuestro Festival. Hoy a las 10 y media de la noche Willy Plazo presenta ‘Corazón de Fuego’ y mañana jueves se ofrece un espectáculo de coros y danzas de Torrejoncillo.