El portavoz del Partido Socialista de Plasencia, Alfredo Moreno, ofreció una rueda de prensa ayer en la que sostuvo su indignación ante las declaraciones del concejal de Salud Pública Luis Miguel Pérez Escanilla y el gerente de la UTE del agua Iván Vicente. Ambos dijeron en una rueda de prensa el pasado lunes que no había relación entre el estado del agua y los casos de gastroenteritis entre residentes el PIR Los Monjes. Alfredo Moreno estuvo acompañado de la concejala socialista Cristina Corral y de dos padres de algunos niños afectados, María Iglesias y Álvaro Barrios.

Aseguró Moreno que «un agua sin cloro atrae bacterias» y estas son causantes de lo producido: «que los niños han enfermado». Además, alegó que «si cumpliera todos los parámetros, el cloro no habría dado 0» y que si la calidad fuera óptima, no se habría procedido a aumentar la cloración de la misma. Del mismo modo, sostuvo que el Servicio Extremeño de Salud continúa investigando y «de un momento a otro se emitirá el informe que diga si el agua es óptima o no». Calificó de «rastrero» e «inmoral» lo sucedido y agregó que «el ayuntamiento tiene que velar por los ciudadanos y no por los intereses de la empresa».

Disculpa pública

Durante la rueda de prensa, Alfredo Moreno lanzó una serie de peticiones, entre ellas «una disculpa pública al barrio y a las personas afectadas por parte del ayuntamiento, una investigación hasta el final para saber por qué se produjo esa avería y que se tome medidas», las «sanciones» pertinentes a la «empresa del agua por no cumplir la garantía de la calidad de la misma» y «la dimisión del concejal de Salud Pública por no cumplir sus funciones y mentir en sus declaraciones».

Falsedades

Ante las declaraciones del concejal de Salud Pública, Alfredo Moreno aseguró que «hay un informe del SES», emitido el dos de septiembre «en el que se muestra que el cloro es completamente cero y que el PH fue ácido». Y agregó: «Este ayuntamiento da por bueno los informes de la empresa, que eran falsos». Además, aclaró que «el concejal no se ha puesto en contacto con los padres para conocer la situación de los niños».

María Iglesias, madre de un niño de cuatro años y una bebé de nueve meses, corroboró la acusación de Moreno y agregó que sus hijos sí estuvieron ingresado por varias horas en observación, con fiebres altas y que tiene informes que lo demuestran. Además, aseguró que en su casa el agua salía turbia y que «en ningún momento se ha cortado el agua».

Álvaro Barrios, padre de otra afectada, mostró su enfado: «Me indigna que los políticos que tienen que velar por nuestra seguridad salgan diciendo que no ha pasado nada y que el agua estaba óptima, cuando todo es mentira. Estamos hablando de vidas humanas». Además, explicó que en su casa se utiliza «agua mineral para cocinar y beber» y que la pediatra le indicó que «la niña se tuvo que contaminar al lavarse los dientes o en la ducha».