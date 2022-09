Por tercera vez, el Ayuntamiento de Plasencia ha adjudicado la gestión de la plaza de toros a la misma empresa, Ceber Tauro, que gestiona Alberto Manuel Hornos. Después de las dos ocasiones anteriores en que no pudo firmarse la adjudicación por recursos de las empresas que resultaron adjudicatarias inicialmente en UTE, ahora sí se ha firmado y también la formalización del contrato, poniendo fin a la vía administrativa.

Así lo ha anunciado este martes la concejala delegada, Marisa Bermejo y lo ha confirmado el empresario taurino. Aún así, una de las empresas en UTE, Tauroemoción, que fue disuelta por un juzgado de lo Mercantil de Madrid, ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra la adjudicación, una vía judicial que no impide el fin de la administrativa, pero que según Bermejo, tiene al ayuntamiento "atado de pies y manos para celebrar alguna corrida oficial y no sabemos se si podrá hacer alguna fuera del pliego".

Hornos sin embargo recuerda que el pliego se ciñe a los festejos de la feria de junio y del Martes Mayor de los próximos dos años y solo se podrán hacer cuando lleguen esas fechas, no antes. Ahora bien, considera que "el tema judicial no impide nada" y, como gestor ya de la plaza, está estudiando la viabilidad de organizar un festejo independiente, que ya correría económicamente por su cuenta y no estaría ligado a la subvención de 48.400 euros anuales que le corresponden por la adjudicación.

Constantes recursos

Aún no está claro si podrá realizarse ese festejo, que Hornos subraya que debería contar igualmente con la autorización del ayuntamiento como propietario de la plaza. Con todo, se ha mostrado satisfecho porque al final se le haya dado la razón, ya que fue Ceber Tauro quien recurrió ante el ayuntamiento porque una de las empresas adjudicatarias inicialmente se encontraba en proceso de disolución.

No obstante, lamenta que los constantes recursos de esta y de la otra empresa en UTE, Espectáculos Carmelo García, que según los técnicos no ha podido demostrar solvencia técnica para quedarse con la gestión de la plaza, hayan retrasado la adjudicación e impedido celebrar los festejos taurinos previstos para este año.