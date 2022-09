Hace poco más de un mes, el 9 de agosto, se estrenó el nuevo mercadillo textil en el recinto ferial de Plasencia. El balance de los ambulantes de este periodo es muy bueno porque «había gente de vacaciones y ha venido gente de fuera», pero lo que desconocen es si, con el comienzo del nuevo curso y el final de las vacaciones, se mantendrá la afluencia de clientes.

Juan Vázquez, portavoz del colectivo, ha señalado que este martes no ha sido bueno, pero se ha debido a la lluvia. «Algunos ambulantes no se han puesto y otros sí, pero como la gente no ha bajado y se ha puesto a llover, han desmontado y se han ido». Así, ni la mitad de los puestos del mercadillo han permanecido en el ferial este martes.

Línea de bus directa

Precisamente ayer martes se estrenó una nueva parada cerca del palacio de congresos para acercar a los clientes al mercadillo. Sin embargo, obliga a realizar transbordos de las líneas 1 o 3 a la 2 y lo que pide Vázquez es un autobús de ida y vuelta «directo» al mercadillo.

Además, tampoco han salido a licitación todavía los dos gastrobares y la churrería anunciados. Según ha explicado el concejal Luis Miguel Pérez Escanilla, la propuesta de los criterios de selección está sobre la mesa del secretario municipal para su estudio.