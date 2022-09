Inseguridad en un parking de Plasencia: "Me da miedo dejar el coche, no es seguro"

"Me da miedo dejar el coche en el parking del puente Trujillo porque no es seguro». Lo afirma una usuaria habitual de este aparcamiento, el más nuevo de la ciudad porque abrió en agosto del 2021 gracias una inversión de 1,5 millones de euros. Sin embargo, la ausencia de vigilancia ha hecho que se repitan los robos y también que lo utilicen para dormir personas que viven en la calle.

Una vecina del centro y usuaria afirma que hace un mes y medio encontró su coche «destrozado. Se llevaron la batería y me cortaron todos los cables. El arreglo me costó 450 euros». Esta semana, a quien han robado ha sido a su hijo, que trabaja en el centro. «Le han destrozado la ventana, han metido una palanca para forzarla puerta. Ya no sabemos qué hacer, yo no me fío ya del parking. A una vecina también le pasó que le robaron la instalación del aire condicionado».

Han sido varios los coches que han sufrido robos en el parking esta semana y esta afectada lo lamenta y critica: «Un aparcamiento que está fenomenal no puede ser que lo tengan abandonado, ahora resulta que los coches están mejor en la calle que dentro».

Precisamente, otro usuario señala que «ahora hay muchísimas más plazas vacías que al principio. Antes no había sitio y ahora la tercera planta está casi vacía y la segunda, llena de cristalitos de las lunas de coches. Que se lo den a una empresa privada para que lo vigile, con la falta de trabajo que hay en la ciudad...»

Intramuros lo ha denunciado

La asociación vecinal Intramuros ha denunciado públicamente esta inseguridad, que achaca a que «no hay vigilancia». En opinión de su presidente, Julián Gutiérrez, la instalación de cámaras «es fundamental porque la vigilancia sería constante. Los privados tienen todos cámaras y en este los robos se están repitiendo».

El alcalde, Fernando Pizarro, ha señalado que la Policía Nacional, de motu propio y la Local «harán una vigilancia puntual», mientras el ayuntamiento está «a expensas de permisos para colocar cámaras».

Lo que sí ha puesto ya son rejas en los huecos de escaleras para evitar que duerman personas de la calle y ya hay también dos personas para su limpieza.