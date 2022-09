En octubre cumple el año y medio de plazo de ejecución que se dio a la empresa que realiza en Plasencia la obra de conversión de los pabellones militares en residencia de mayores para finalizar los trabajos.

La empresa ha solicitado una prórroga de cuatro meses porque, como señaló en julio el ayuntamiento, estaba sufriendo retrasos por la falta de suministros. Según ha explicado el gobierno local, la petición sigue el trámite administrativo y aún no se le ha dado respuesta. "Si el informe técnico es positivo porque cumple la normativa vigente, se dará traslado y, si no, no", ha apuntado el alcalde, Fernando Pizarro.

Las obras comenzaron en diciembre del 2018 con un plazo de ejecución de 18 meses, pero estuvieron más de un año paradas y hubo que realizar un modificado del proyecto inicial. Se retomaron el 6 de abril del 2021 con el mismo plazo, que tampoco se ha cumplido.