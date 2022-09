El trabajador que este martes cayó de una plataforma a cuatro metros de altura en Plasencia se encuentra "estable dentro de la gravedad" en la UCI del Hospital Universitario de Cáceres, al que fue trasladado desde el Virgen del Puerto de Plasencia.

Según ha señalado el SES, Ingresó con un traumatismo craneoencefálico severo, con hematoma subdural y fue intervenido quirúrgicamente.

El hombre estaba trabajando en las instalaciones de Grúas Eugenio, en la antigua Monprint, aunque no es empleado de la empresa placentina sino "de la subcontrata de la subcontrata" que trabaja en las obras de unas puertas seccionales, "que precisamente se están instalando para evitar que tengamos accidentes y con solo dar a un botón, las puertas suban o bajen", explica el propietario, Eugenio Hernández.

Según ha explicado, el trabajador, de 39 años, se encontraba sobre una plataforma, a cuatro metros de altura y no bajó para desplazarla, sino que desde arriba, "armó la plataforma y, al hacer la maniobra, metió la rueda en un foso y volcó". Había compañeros al lado, pero haciendo otras tareas y no vieron lo ocurrido. "No entiendo lo que ha pasado, cada vez que movía la plataforma tenía que avisar a los compañeros y no lo hizo, no me lo quito de la cabeza", lamenta Hernández.

Este es el tercer accidente laboral que se produce en la ciudad desde el mes de julio.