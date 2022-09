Plasencia abonará costas e intereses por tardar 4 años en pagar a policías foráneos

El Ayuntamiento de Plasencia tendrá que pagar intereses y costas por no haber asumido hasta este año el pago de los servicios prestados en la feria del 2018 por policías locales enviados por los ayuntamientos de Trujillo y Hervás.

Ha sido en una junta de gobierno celebrada el 25 de agosto, cuatro años y dos meses después de aquellos servicios, cuando se ha aprobado el abono a un total de seis agentes, tres de Trujillo y tres de Hervás. Recibirán un total de 2.975 euros, pero además, el ayuntamiento tendrá que pagarles intereses por la demora hasta un total de 368,24 euros.

Se da la circunstancia de que varios agentes de Trujillo denunciaron la situación en el Juzgado Contencioso Administrativo de Cáceres. En un caso, el juicio se iba a celebrar el 12 de septiembre y en otro, el 6 de octubre, pero ambos se han suspendido al haber acordado el ayuntamiento el abono de la deuda.

De hecho, un informe del Oficial Mayor y Secretario General en funciones señalaba que, «con el fin de evitar la imposición de costas procesales, se considera conveniente resolver mediante satisfacción extraprocesal las pretensiones planteadas por dichos demandantes».

"Si no denunciamos, no cobramos"

Aún así, los juzgados han acordado, a petición de los abogados de los denunciantes, imponer al ayuntamiento las costas del proceso, que ascienden en total a 225 euros. De esta forma, el extra que tendrá que salir de las arcas municipales será de 593,24 euros.

Uno de los afectados se ha lamentado de que «hayamos tenido que llegar hasta este límite para poder cobrar, si no hubiéramos denunciado, no habríamos cobrado». De hecho, subraya que aquellos agentes que no lo han hecho no van a cobrar.

Explica que este año cumplía el plazo para poder denunciar y así lo hicieron tras esperar que el ayuntamiento cumpliera con el compromiso de pagar que ha manifestado a lo largo de estos años.

Llama la atención además que solo se haya aprobado el pago para agentes de Trujillo y Hervás cuando también acudieron a prestar servicios esa feria agentes de Coria, Navalmoral de la Mata y Montehermoso.