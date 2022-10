El consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, ha subrayado que el Servicio Extremeño de Salud (SES) "jamás ha desautorizado ningún medicamento por su precio" y ha defendido que "no se puede dejar en manos de los juzgados" las nuevas terapias y medicamentos.

Vergeles se ha referido así, a preguntas de los periodistas, a la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Mérida que obliga el SES a autorizar el tratamiento que le denegó a un joven de Plasencia afectado por una enfermedad rara denominada Neuropatía Óptica Hereditaria de Leber (NOHL).

Dicha sentencia no es firme, de tal forma que el consejero ha adelantado que su departamento "va a estudiar si recurrirla o no".

No obstante, ha destacado que "hablar de algo que no se conoce en profundidad no es prudente, primero por la familia, que debe estar pasando momentos de ansiedad importantes, puesto que se ha identificado ese medicamento como el que le puede hacer algo, aunque no existe una evidencia muy contrastada".

Además, ha precisado que hay una cuestión que le preocupa mucho más y es que los prescriptores siempre se han identificado dentro del sistema sanitario y cree que hay que aprender que con la incorporación de las nuevas terapias y de los nuevos medicamentos "no podemos dejarlo en manos de los juzgados".

El consejero ha agregado que esto requiere que se le de "una pensada" en el sistema de autorización y en el de financiación de los medicamentos, y también a cómo se ofrecen los recursos terapéuticos a los pacientes.

"Yo no sé si recurriremos o no, pero sin duda ninguna quiero la familia y todos los extremeños sepan que jamás hemos desautorizado ningún medicamento por su precio, y que siempre que se posiciona la comisión de farmacia, lo hace en el sentido de dos cosas, efectividad y seguridad del tratamiento para la persona que lo va a recibir", ha dicho.

Vergeles ha insistido en que estos son los dos motivos "que siempre nos han movido, de tal forma que si en la sentencia se dice algo que tenga que ver con esa cuestión, tendremos que tomar decisiones al respecto".

No obstante, ha remarcado que en este momento no se siente "capacitado" para analizar la sentencia, hasta en tanto no se analice desde el punto de vista de la evidencia científica.