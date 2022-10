Dañan otro coche en el parking del puente Trujillo de Plasencia, días después de instalar cámaras

No es el primer vehículo que sufre daños en el aparcamiento situado junto al puente Trujillo de Plasencia, pero sí el primero al que le ocurre después de que el ayuntamiento haya instalado cámaras de vigilancia, anunciadas por el edil de Interior, David Dóniga y el intendente, Enrique Cenalmor, este miércoles.

El propietario de un coche que tenía aparcado en la segunda planta ha acudido este viernes a montarse en él cuando ha descubierto que habían intentado forzarlo para robar. Según su testimonio, han tratado de romper la ventana del conductor y no lo han conseguido, pero la han desplazado de su lugar y la puerta también tenía signos de haber intentado forzarla. Además, se ha encontrado el interior todo revuelto.

Señala que únicamente tenía unas gafas de sol a la vista, pero no se las han llevado. El afectado no es vecino de Plasencia y había aparcado el coche con la confianza de ser "un aparcamiento cerrado y con cámaras", lo que no ha evitado los daños. "Me ha tocado a mí", ha lamentado.

La Policía Nacional ha acudido este mismo viernes a tomar huellas del vehículo y, dado que las cámaras están conectadas con la jefatura de la Policía Local, el afectado espera que se identifique a los culpables.

Antes de la instalación de las cámaras, se han producido varios robos en el interior del aparcamiento y los autores se han llevado una batería o la instalación de un aire acondicionado, entre otras piezas, además de causar destrozos a los vehículos. Por eso, algunos usuarios han mostrado su temor a aparcar el vehículo en esta instalación que se inauguró en agosto del 2021.

Según ha señalado el ayuntamiento, la Policía Nacional no ha pedido esta mañana colaboración a la Local por si las cámaras del parking hubieran grabado al autor.