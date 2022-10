Esta es la pregunta que todos nos hacemos o, deberíamos de hacernos, cuando nos enteramos de que, sin aparente motivo justificado, un grupo de menores provocan peleas o agreden a otros que consideran inferiores.

Concretamente, en el Parque de la Coronación placentino, lugar donde habitualmente se reúnen ociosamente multitud de jóvenes de distintas edades los fines de semana para pasar el rato, adolescentes reconocidos por sus iguales como “camorristas o pertenecientes a bandas”, está pasando.

Sólo en este momento es cuando se nos pasa por la mente plantearnos esta cuestión, pero no como la típica frase equivalente a: ¿estáis tontos o qué?, no, sino real y seriamente, ¿qué es lo que les está pasando para actuar de este modo e incluir en su día a día la violencia como una opción normalizada más de su vida?

Otra pandemia mundial de alta virulencia, cuya normalización se acompaña de un intento de eludir lo que supone verdadera gravedad presente y futura, una lacra producto del o de los problemas que viven nuestros jóvenes y ante los cuales llegamos a distorsionar la realidad a nuestro antojo, en un amago infructuoso de evitar el sufrimiento y desgaste que supone su reconocimiento y, más aún, su afrontamiento.

Cuando, a día de hoy, uno de cada siete adolescentes es diagnosticado con algún trastorno o enfermedad mental, creo que tenemos el deber moral de preguntarnos qué les pasa hasta hallar el origen del problema, dadas las negativas consecuencias para todos y hacer lo imposible por tratarlo y darle solución, si la tiene.

Porque está claro que algo les pasa y, sinceramente, motivos no les faltan: hogares o entornos disfuncionales, progenitores emocionalmente irresponsables o con escasa o nula inteligencia emocional, cuyo primer pensamiento o, incluso, respuesta inmediata, es darles dos bofetadas bien dadas, o abroncarles a voces, centrados más en el síntoma que en la causa de su mal comportamiento, sencillamente porque no saben hacerlo de otra forma (no nacen con manual de instrucciones), como sentarse tranquilamente a dialogar y escuchar activamente, enfriando la situación, en un primer acercamiento al problema real de base, que se manifiesta de este modo indebido, para enfrentar lo que tampoco ellos saben o pueden gestionar sanamente. Porque, tal vez, sea más víctimas que verdugos y sólo se estén defendiendo y exteriorizando miedos generados por múltiples razones personales e individuales, que abarquen desde falta de autoestima, a acoso u otras.

Sin pretender justificarles, ni mucho menos, pero teniendo en cuenta que les ha tocado vivir en un mundo en el que la violencia está a la orden del día, hasta en sus momentos de ocio; en el acceso fácil a pornografía que para nada se ajusta a la realidad o en su redes sociales cercanas, es responsabilidad de los adultos educarles en la no violencia en todos y cada uno de los ámbitos de sus vidas. Estamos a tiempo de ayudarles.