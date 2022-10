Parte del centro de Plasencia, sin internet al morder las ratas los cables

Vecinos y comerciantes de parte de la zona centro de Plasencia se han quedado sin conexión a internet esta semana y lo más curioso ha sido el motivo, las ratas se han comido los cables de fibra óptica.

Así se lo han manifestado los técnicos a algunos de los afectados, que han acudido a la puerta del Sol, donde estaba el origen del problema, a preguntar a los operarios, que han tenido que renovar todo el cableado mordido.

La falta de conexión la han sufrido residentes y empresas de la manzana situada entre la calle del Sol y la calle del Rey, de cuatro compañías distintas, Orange, Yoigo, Jazztel y MásMóvil.

«Yo necesito internet para trabajar y he tenido que conectar el ordenador a los datos del móvil, pero claro, es mucho más lento. Sin internet hoy día no haces nada y me ha dicho el técnico que había veinte cajas afectadas», ha explicado un empresario.

Los problemas comenzaron el domingo por la tarde y se han alargado lunes y martes, en que ya ha vuelto la conexión.