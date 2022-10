Plasencia podía haber dado un premio de 1,3 millones de euros el pasado sábado, pero nadie compró ninguno de los diez décimos que tuvo a la venta la semana pasada la administración de loterías El Abuelo Mayorga del sorteo extraordinario del Día de la Hispanidad y lo que pudo ser, no fue.

No extraña por tanto el disgusto de Pilar Sánchez Santos, que regenta esta administración situada en la avenida de La Salle desde hace unos quince años y este lunes se lamentaba: "Para una vez que doy un premio tan importante"...

Lo que ha sucedido es que a su administración llegó un billete, es decir, diez décimos, del 16.076 y ese fue precisamente el número que se cantó en el sorteo celebrado el sábado. El agraciado con la fracción concreta de una serie del número se llevaría 15 millones de euros, pero además, había un primer premio de 1,3 millones por serie, 130.000 euros por décimo, que es lo que podrían haber ganado los placentinos, comarcanos o turistas que hubieran adquirido algún décimo.

"No he vendido ninguno"

Sin embargo, Sánchez explicaba este lunes que devolvió el número completo, los diez décimos porque "no he vendido ninguno". Señala que, al ser un sorteo extraordinario, el décimo costaba 15 euros, mientras que el habitual cuesta menos de la mitad, 6 euros. Por eso, "normalmente la gente no lo compra, siempre lo suelo devolver completo".

La diferencia entre otros años y este es que, en esta ocasión, el número sí tenía premio.

El sábado, Loterías informó de que Plasencia era una de las localidades agraciadas con el premio, dado que, como subraya Sánchez, "el número ha estado aquí", al alcance de todos los clientes. Por eso además, este lunes, muchos habituales la han felicitado y era un comentario obligado en la administración, que también luce un cartel con el número y el premio.

No obstante, a pesar de este "chasco", la administración ha dado otros premios en otros sorteos y espera seguir haciéndolo porque, según subraya el hijo de Pilar, la administración está "en una zona muy buena, de mucho paso". Pilar Sánchez se puso al frente de ella continuando así con el negocio familiar, ya que su marido y su hijo regentan un receptor mixto en el café bar Puerta del Sol. En este caso, data "de 1957, lo abrió mi bisabuelo, después siguió mi abuelo y ahora mi padre y yo", ha señalado su hijo Aitor.