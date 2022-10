La anterior directiva de AOEx Plasencia dimitió al completo

Los nueve miembros de la directiva de la delegación placentina de la Asociación Oncológica Extremeña que presidía Lourdes Palomo dimitieron en bloque el 9 de mayo por discrepancias con la dirección del colectivo en Badajoz.

Aunque Palomo ha preferido no hacer declaraciones por no perjudicar a AOEx, este periódico ha podido saber que los motivos de la dimisión fueron la obligación de destinar un 10% del dinero recaudado por AOEx Plasencia a la regional y la prohibición de donar el dinero que tenían previsto a investigación. Ambas circunstancias generaron indignación en la directiva local por el hecho de que el dinero conseguido con el trabajo realizado en la ciudad y las comarcas se lo quedara la central y, para más inri, no pudiera llegar al hospital elegido para investigar.

Por su parte, la presidenta regional, Isabel Rolán, ha señalado que, según los estatutos de la AOEx, solo se puede dar dinero para investigación a los hospitales de la región, pero la delegación placentina quería donarlo a un hospital de Salamanca.

No obstante, cabe recordar que en años anteriores y también con otras directivas, la delegación local de la AOEx sí ha podido donar dinero para investigación a hospitales de Salamanca o Madrid.

Además, ha explicado que la decisión de que todas las delegaciones cedieran solidariamente un 10% de su saldo a Badajoz se acordó en una reunión de delegados en la que Palomo había delegado el voto.

Rolán lo ha justificado por los gastos que se realizan desde Badajoz y afectan a todas las delegaciones, de página web, protección de datos, seguros sociales, gestoría y otros y también los que hicieron durante la pandemia, que se contrarrestaron con la caída de ingresos por el covid. También ha agradecido el trabajo de la directiva dimitida y ha subrayado que el dinero "no es para estar guardado en el banco sino para ayudar a los pacientes", lo que también ha defendido siempre la delegación placentina.

Actualmente, la delegada de la AOEx en Plasencia es Milagros Ovejero y un equipo que se han encargado de organizar la marcha rosa celebrada este fin de semana y que ha conseguido la participación de unas 5.000 personas.