El comercio de Plasencia avisa del fiasco de los aparcamientos rotatorios

El sistema de aparcamientos rotatorios de la zona centro no funciona. Lo han advertido las asociaciones de comerciantes, que fueron precisamente las que lo solicitaron en el 2020 para promover la movilidad y dar facilidades a los consumidores. Así, dado que «no está funcionando» en la Puerta del Sol ni en la plaza del Salvador, han pedido que se habiliten en la plaza de la Cruz Dorada.

Así se lo han transmitido al alcalde, Fernando Pizarro y a la edil de Comercio, Belinda Martín, los presidentes de las asociaciones de la calle y Puerta Talavera, Emilio Rodríguez y de Zona Centro, Fernando Santiago, que también preside la federación local de asociaciones de comerciantes, Fescop.

Tanto estos como usuarios consultados han señalado que los conductores ya no ponen el tique que garantizaba la rotación en los vehículos porque no hay sanciones y por tanto no se cumple la hora y media máxima de estacionamiento que establecía el sistema.

Algunos usuarios han señalado que las máquinas expendedoras de tiques no funcionaban, a lo que el ayuntamiento ha respondido que solo ha habido una incidencia con una máquina de la zona del Salvador porque se atascó el papel.

El futuro del comercio "no pinta bien"

Aún así, Santiago ha señalado que ya no hay movilidad porque la mayoría de las plazas las ocupan los vecinos, de ahí que hayan solicitado el aparcamiento rotatorio en la zona de la plaza de la Cruz Dorada.

Además, han pedido zonas de carga y descarga, tanto para empresas como para particulares que acudan a realizar alguna gestión puntual, en la avenida del Valle y han instado al ayuntamiento a volver a solicitar la figura del gerente del comercio, que subvenciona la Junta y «todavía no ha sacado la convocatoria».

A eso suman la necesidad de que el ayuntamiento continúe promoviendo campañas de animación al consumo porque el futuro del sector «no es muy halagüeño, no pinta bien». Santiago ha señalado que, debido al clima no acorde a la época actual y, sobre todo, a las subidas de precios que no van a la par con las salariales, prevén que en otoño «vamos a sufrir mucho, va a ser difícil».