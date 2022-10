Una productora cien por cien de Plasencia

El mundo del cine no es fácil y poder vivir de él muy complicado. Sin embargo, los placentinos Juan Luis del Castillo y Amelia Bueno han decidido unirse -ya son pareja personalmente, pero ahora además laboralmente- para montar la primera productora íntegramente placentina, a la que han llamado Amuaki.

Juan Luis es fotógrafo y diseñador web y Amelia tiene formación en imagen y sonido, comunicación audiovisual, cine y ha trabajado tanto dentro como fuera de España, en concreto, en una producción en Londres con Masahiro Hirakubo, editor de Trainspoting y con Scott, director artístico de Star Wars Episode I. Del mismo modo, estuvo en el departamento de arte de la película The Falling Snow.

Además, ambos están vinculados a la asociación 24 Fotogramas, que organiza los festivales de cortos Plasencia Encorto, el nacional y el escolar internacional. Juan Luis ha dirigido uno de los festivales durante tres años y Amelia ha sido jurado en varias ocasiones.

La pandemia, el punto de inflexión

Pero como le ha sucedido a muchas personas, la pandemia supuso un punto de inflexión. «Se cortó la relación con los festivales, tuvimos un niño...» Y en ese momento, decidieron que les apetecía «hacer algo nosotros» y optaron por la producción y por Amuaki.

Juan Luis señala que hay poca producción a nivel regional porque «se necesita mucho equipo técnico. Yo ahora soy autónomo y he podido conseguir un mejor equipo, mejor cámara, micrófonos...»

Pero antes de contar con este equipo y con uno más básico se lanzaron con su primer corto conjunto, La piedra de la locura, un microteatro en el que el hermano de Juan Luis hace el papel principal, un monólogo basado en la figura del cinematográfico personaje del Joker y que aborda un tema tan actual como la salud mental.

Precisamente, Juan Luis recuerda que, «a raíz del corto, barajamos la posibilidad de la productora», para poder producir los proyectos que ellos mismos crearan.

Ya han proyectado el corto en dos ocasiones en Plasencia y ahora toca «distribuir, moverlo por festivales», explica Amelia.

Documentales sociales

Lo que más les gusta a ambos es la «crítica social». Por eso, la primera idea de la productora es realizar «documentales sociales» y para eso, «hemos tenido contactos con productores de documentales que han ido a los Goya», explica Juan Luis.

Tienen claro que todo lleva su tiempo y que «hay que echarle muchas ganas» porque solo para rodar el corto, que dura 17 minutos, han tenido que invertir dos fines de semana de rodaje y unos tres meses en la edición.

«Hemos sacado tiempo de debajo de las piedras, entre el trabajo, una oposición, el niño, las vacaciones y fines de semana...»

Pero es su pasión , de ahí el paso que han dado. No dudan de que lo hacen «por amor al arte, no sé si esto me va a dar de comer», expone Amelia y, aún así, ya tienen varios guiones y proyectos en mente de documentales y les gustaría ponerse a grabar su próximo proyecto «lo antes posible».

En principio, sustentan ellos solos, con su propio dinero, la productora porque Amelia explica que «hay ayudas públicas, de la Junta, todos los años, de realización, producción y distribución, pero no son fáciles de solicitar, llevan mucho tiempo de rellenar formularios».