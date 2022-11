La Unión de Cofradías y Hermandades Penitenciales de Plasencia ha anunciado que el pasado 20 de octubre ha pagado los 7.462,76 euros que les reclamaba el ayuntamiento por gastos sin justificar, más intereses de demora, de la subvención de 19.545,55 euros que recibió por el ayuntamiento en el 2021.

En un comunicado que no lleva firma, la Unión señala que el dinero reclamado se corresponde con la cantidad que "no fue gastada o utilizada durante la Semana del 2021 como consecuencia de la Covid-19". Así, explica que "no fue posible organizar una celebración completa" y, por lo tanto, "no pudieron llevarse a cabo acciones como la grabación de un vídeo promocional que tenía un gasto previsto de 4.000 euros" o "la publicación y edición en papel de la revista Semana Santa 2021".

Afirma la Unión que así se lo transmitió por carta al alcalde, Fernando Pizarro, el pasado 30 de junio, al indicarle que, "durante el año 2021, y con motivo de la pandemia, las actividades de las cofradías se han visto muy mermadas y los actos reducidos a la mínima esencia".

Error al indicar el concepto para la restauración del Descendimiento

Por otro lado, en el comunicado señala que, "por error", se reflejó en el proyecto enviado al ayuntamiento para solicitar la subvención el concepto total de la restauración de la talla del Descendimiento, valorada en 24.000 euros y que no fue justificada porque "la cantidad aportada y la que debía reflejarse en el documento era de 6.000 euros. Es común y conocido, que las distintas cofradías, cuando inician un proceso de restauración, pidan ayuda a la Unión de Cofradías para sufragar parte de esta restauración y, en este caso concreto, la ayuda solicitada fue de 6.000 euros".