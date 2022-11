El PSOE de Plasencia tiene claro que el ayuntamiento está "casi en la ruina, prácticamente quebrado y estamos abocados a ser intervenidos". Su portavoz, Alfredo Moreno, se basa en los datos de la cuenta general del presupuesto del 2021, que se ha publicado este viernes en el Boletín Oficial de la Provincia por un periodo de 15 días para reclamaciones y señala que las arcas municipales ingresaron 12 millones menos de los previstos.

Es uno de los datos que ha ofrecido Moreno, quien ha puesto varios ejemplos de esta bajada de ingresos, como 800.000 euros ingresados por el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras cuando se presupuestaron 3,3 millones y los 900.000 que se obtuvieron de venta de solares frente a 3,1 millones presupuestados.

Además, ha destacado otros como un remanente de tesorería negativo en dos millones de euros, un ahorro neto también negativo en 1, 4 millones, una deuda que supera los 34 millones y el plazo del pago a proveedores, que era a 31 de diciembre de 74,20 días. En este caso, se ha producido un descenso, según Moreno, por el pago de facturas extrajudiciales.

En el capítulo de gastos, ha incidido en que no se han podido utilizar 18 millones de euros del presupuesto por la falta de ingresos y, por ejemplo, 3 millones de euros no han podido ir a personal ni 10 millones a inversiones.

Propone un plan económico

Con todo, señala que el presupuesto del 2021 no cumplió la Ley de Estabilidad Presupuestaria, ni la regla de gasto, objetivo de deuda y plazo de pago a proveedores. Por eso y porque según el concejal "no se están haciendo planes de ajuste, "no podemos continuar con estos números". Así, se ha puesto a disposición del gobierno local para elaborar "un plan económico a medio plazo, cinco o seis años, para salvar al ayuntamiento de la intervención".

Hacienda responde

En respuesta a estas críticas, el concejal de Hacienda, José Antonio Hernández, ha replicado que el PSOE "ha llegado a unas conclusiones vagas, fruto sin duda del desconocimiento de las herramientas presupuestarias, pero sobre todo de la necesidad de hacer crítica fácil y destructiva utilizando los números a su antojo".

Aunque reconoce que la liquidación presupuestaria es negativa, lo justifica por "el principio de prudencia presupuestaria y control de gasto. En otras palabras si no existiera este principio de prudencia, cuyo objetivo principal es servir de escudo a los ciudadanos y no subir impuestos, la liquidación este año sería 0 y la de otros años hubiese mejorado en más de 2 millones de euros", ha afirmado.

Además, el edil ha recordado que las reglas de estabilidad presupuestaria, gasto etcétera "están en suspenso, no solo porque el Ayuntamiento de Plasencia no las cumpla, fundamentalmente porque la situación que vivimos también afecta a las administraciones". Así, concluye que "lo que nos diferencia a unos y otros, es que, mientras unos preferimos tener una liquidación negativa que contenga el gasto, pero que asegure servicios municipales y nos permita inversiones destinadas a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, otros prefieren subir impuestos y quedarse en lo fácil."