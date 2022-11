El D.R.A.E. de la Lengua define sistema como un conjunto de componentes coordinados, cuyo comportamiento simultáneo, en común y bajo un plan organizado, determina la consecución del fin para el que se creó. Cualquiera de ellos precisa de un mínimo de tres elementos: actividades o conceptos, objetos y sujetos, cuya interacción global estructurada procurará los objetivos marcados en origen.

Esta sólo es la teoría y ya se sabe que, del dicho al hecho…

Por eso, la importancia de la repercusión real de su funcionamiento o no dependerá del propósito a que se destine y a quiénes vaya dirigido. Porque no podemos comparar la gravedad que conlleva que un reloj suizo, cuya precisión es conocida mundialmente, marque mal la hora y te retrase, o el WhatApp se caiga temporalmente y no puedas chatear, a que un protocolo sanitario falle y la vida o la muerte de una persona esté en juego. Sin lugar a dudas, el más peligroso y serio caso en el que un error del sistema supone las peores consecuencias.

Si bien es cierto que, en general, tenemos una fantástica sanidad, envidia de muchos, no lo es menos que, cada vez son más los casos en los que las negligencias cuestan vidas humanas. Esto, teniendo en cuenta sólo los incidentes constatados y registrados documentalmente tras denuncia. El resto, por desgracia, no se pueden baremar objetivamente.

La vida entera, incluido nuestro propio ser, se rige por multitud de sistemas que dirigen el orden en que nos relacionamos en sociedad diariamente, algunos obsoletos, evidentemente ineficaces y otros con buen resultado, aunque siempre revisables. Los últimos sucesos en nuestra provincia demuestran que fallan, cuando nos preguntamos si la ambulancia tardó demasiado para salvar a la menor fallecida en Cáceres el martes pasado o, el Viogen no fue suficiente para evitar el asesinato de Imane, incluso tras retirar la denuncia.

Informes, registros, memorias y evaluaciones se realizan, supuesta y correctamente, tras cada intervención sea del ámbito que sea. Pero la cuestión es si realmente sirven para algo.

Como parte de dichos sistemas me ha tocado llevar a cabo protocolos establecidos por organizaciones superiores correspondientes y también realizar evaluaciones, de dudosa eficacia desde mi punto de vista, que plantean urgentes y óptimas revisiones que se traduzcan en la aplicación real de los futuros cambios necesarios para mejorar en la práctica.

Todos somos víctimas y verdugos del uso de cada uno de estos procedimientos. En el primer supuesto, por unas u otras circunstancias, creo que son pocas las ocasiones en que se hace uso de la mayoría de los medios a nuestro alcance para cambiar la norma establecida, bien caduca, ineficaz o hasta anómala para defendernos, aun siendo demasiado tarde. Y, en el segundo, el mero hecho de mirar para otro lado contribuye, directa o indirectamente, a que todo siga igual.

Así que, como parte responsable del sistema, todos deberíamos de practicar más el: si quieres que algo cambie, empieza por ti mismo.