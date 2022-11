En el 2021, el Ayuntamiento de Plasencia anunció que optaría al distintivo de bandera azul para el canal de baños de La Isla, con el objetivo de tenerlo este año. Sin embargo, en marzo, la concejala de Turismo, Belinda Martín, señaló que desistían de la solicitud porque no se podía garantizar una calidad del agua excelente en todo momento. De cara al próximo año, tampoco podrá solicitarse porque el alcalde, Fernando Pizarro, ha señalado que se necesitan obras previas. Por todo, el grupo municipal del PSOE ha pedido este martes la dimisión de la concejala.

Lo ha hecho la edil socialista Eva María Nieto en el turno de ruegos y preguntas. Nieto ha recordado que Martín "prometió que haría actuaciones" para lograr la bandera azul, que Nieto ha calificado de "insuficientes" y lo ha puesto de ejemplo del "fracaso de su gestión" e "incompetencia".

Además, le ha preguntado si ha visitado localidades que tienen el distintivo, como Orellana y si ha aceptado la ayuda que le prestó Altup. Con todo, ha pedido su dimisión "por el bien de la ciudad y del sector turístico".

En su turno de réplica, la concejala de Turismo ha señalado que no tiene intención de dimitir porque "en ningún momento vamos a dejar de trabajar para la bandera azul", aunque ha matizado que "no sirve de nada solicitarla si no lo vamos a conseguir" precisamente por la falta de obras previas.

Martín ha defendido que sí ha visitado localidades con bandera azul y que acepta "la ayuda de todos", pero lo que ahora hace falta para lograr la bandera es "ejecutar unas obras". Así, ha afirmado que "el sector turístico está contento con mi gestión, pero no con la de la Junta", que gobierna el PSOE.