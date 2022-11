La asociación de vecinos Río Jerte de Plasencia ha decidido no volver a optar a la convocatoria de subvenciones municipales para las asociaciones de vecinos después de que hayan cambiado parte de las bases, como el porcentaje de dinero que hay que justificar, que antes era del 25% y ahora del 50%.

"No podemos poner dinero sin haber cobrado y, si percibo 2.000 euros, no puedo justificar 4.000", ha señalado el presidente vecinal, Antonio Gil. El ayuntamiento reclama a la asociación 774,93 euros sin justificar del año 2020 más intereses que no saben cómo van a poder pagar por falta de recursos y la bajada de socios. De hecho, Gil señala que, en la sede, ya no tienen teléfono ni internet.

Además, afirma: "nos dijeron que podríamos pagar en el primer trimestre del año y luego nos dijeron que se nos había pasado el plazo, me siento engañado por parte de algunas personas del ayuntamiento".