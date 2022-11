Cinco asociaciones de vecinos de Plasencia, obligadas a devolver dinero al ayuntamiento

Es la primera vez que cinco asociaciones de vecinos tienen que hacer frente a una reclamación del Ayuntamiento de Plasencia para devolver dinero de la subvención anual por no haberlo justificado todo. Han sido Vera-Elena, Rosal de Ayala, San Juan, Miralvalle y Río Jerte las afectadas, que se han visto sorprendidas por un cambio en las bases que obliga a justificar el doble de la cantidad recibida.

«Es absurdo, no lo entendemos», ha señalado Dolores Marín, presidenta de San Juan. Recuerda que son «asociaciones muy pequeñas» y, si piden 2.000 euros de subvención no pueden justificar el gasto del doble.

Sobre todo, teniendo en cuenta que reciben la subvención a finales del año en curso, cuando ya han realizado todas sus actividades. Por ejemplo, actualmente está abierto el plazo para solicitar la subvención correspondiente a este año y no conocerán la cuantía hasta diciembre. Si reciben más de lo que pueden justificar, tendrán que hacer más gastos «a toda prisa». Además, el concejal de Distritos, David Dóniga, les ha advertido en una reunión que, si no justificaban los gastos, no podrían optar a la ayuda de este año.

Por eso, casi todas lo han hecho ya. Desde Río Jerte, su presidente, Antonio Gil, ha señalado que la asociación no tiene dinero para hacer frente a los más de 800 euros que les reclama el ayuntamiento y también ha decidido no volver a solicitar subvención. Miralvalle lo consultará a su junta directiva y el resto sí la pedirá.

A algunas les han reclamado más de mil euros e incluso 2.000 porque además, señalan que el año pasado les dieron más de lo que habían solicitado, hasta 3.000 y 4.000 euros a algunas. «Cómo vamos a justificar el doble».

Piden que se pague en los primeros meses del año

Lo pregunta Guadalupe Blázquez, de la asociación Vera-Elena, que señala al igual que el resto de colectivos que el ayuntamiento debería dar la subvención en los primeros meses del año, como hacía hace años. «Así sabrías cuánto te puedes gastar». Con el sistema actual, deben adelantar el dinero y están limitadas porque el número de socios ha bajado tras la pandemia y muchos llevan años sin pagar la cuota.

Por eso, como ejemplo, el barrio de San Juan no tendrá belén viviente este año y la asociación teme que tendrá que reducir sus fiestas vecinales porque además, "hay gastos, como una comida o algo que les hagamos a los falleros, no entra en la subvención".

El ayuntamiento no ha valorado de momento el malestar de las asociaciones de vecinos ni ha señalado si hará algún cambio en las bases o en los plazos de concesión.