El Ayuntamiento de Plasencia está revisando las bases que regulan las subvenciones dirigidas a las asociaciones de vecinos.

Precisamente, cinco de la ciudad han tenido que devolver dinero este año al consistorio al no haber podido justificar el doble de la cantidad recibida, como marcaban las bases.

Las asociaciones han pedido cambios y, según el ayuntamiento, este cambio en las bases no podrá entrar en vigor hasta el próximo año. Los colectivos también han solicitado recibir las ayudas en los primeros meses del año y no al final para poder saber el dinero con el que cuentan para realizar sus gastos y no como sucede ahora, que tienen que hacer gastos sin saber lo que les van a conceder.