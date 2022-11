Autorizado en la cuenta bancaria por arte de magia, en Plasencia

El mago y mentalista de Plasencia Víctor Cerro está acostumbrado a controlar la magia y a sorprender a los demás con sus espectáculos, pero en esa ocasión, ha sido él el sorprendido, y no gratamente, cuando, «por arte de magia» y hasta en dos ocasiones, ha aparecido como autorizada en una cuenta bancaria de la que es titular una persona completamente ajena a él.

Explica que tiene una cuenta desde hace más de diez años en lo que fue Caja Extremadura y hoy es Unicaja, pero debido a un nuevo proyecto, abrió una nueva cuenta en Unicaja en el mes de mayo. Hace un mes, cuando su pareja estaba viendo las cuentas a través de la App, se sorprendió al ver que en la nueva cuenta aparecía como autorizada una persona completamente desconocida para ellos.

«Llamamos por teléfono, pero es imposible hablar con gente en atención al cliente, al final, nos dijeron que pusiéramos la tarjeta en stand by y fuéramos a la oficina».

Acudieron y destacan la buena atención recibida por parte de unos trabajadores también sorprendidos por lo ocurrido.

Dejaron de usar la tarjeta por un tiempo y cuando hace unos días volvieron a utilizarla, «no funcionaba, nos metimos en la App y otra vez estaba la misma persona como autorizada». Además, la tarjeta «se había bloqueado, por internet y físicamente».

Volvieron a la oficina y de nuevo el personal lo solucionó, pero Cerro tiene claro algo: «Ya no me fío, todos los días tenemos que estar mirando la APP por si vuelve a pasar». Aún así, no contemplan anular la tarjeta y pedir otra porque «esta tardó un mes y medio en llegar» y han barajado cambiar de banco, pero no pueden. «Tenemos un crédito, si no, me iba con los ojos cerrados».

Preguntada por este caso, Unicaja ha señalado que no facilita datos de sus clientes particulares.