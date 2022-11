La Policía Local de Plasencia está "recabando información" sobre una "reclamación de un tributo" realizada por Portugal a raíz de un viaje al país vecino con un vehículo del cuerpo local.

Según ha indicado este lunes el intendente, Enrique Cenalmor, lo más probable es que la reclamación se deba a que "no se haya pagado un peaje". De momento, se ha solicitado información a Portugal y la respuesta ha sido que "tardará más de un mes en contestar", por lo que ha advertido que la situación está "en periodo de investigación inicial".

Dado el tiempo transcurrido, Cenalmor ha apuntado que es posible que el asunto "esté archivado" y ha hecho hincapié en que no se trata de una multa, "no hay deuda", sino de una reclamación y además, ha apuntado que "hay un viaje de ida, pero no de vuelta", por lo que también ha señalado la posibilidad de un cambio de matrícula.

Con todo, ha indicado que está a la espera de recibir la respuesta de Portugal y los datos que se puedan recabar para aclarar lo sucedido.