En un momento en que la justicia está "tan denostada", el Ayuntamiento de Plasencia ha decidido hacer un reconocimiento a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, María Félix Tena, dentro de los actos municipales organizados por el 25N, día internacional contra la violencia de género. Tena, muy emocionada, que recalcado que este tipo de violencia es "un problema social, que no judicial".

Así, a su juicio, resolverlo "requiere del compromiso de todos y desde todos los ámbitos. Sin ese granito de todos no se podrá llegar a la erradicación" que, según ha destacado, "no puede seguir aplazándose" y, mientras esto no suceda, "la sociedad seguirá fallando en uno de sus puntales, la protección de la dignidad del ser humano".

Tena ha confesado que, cuando la edil de Igualdad de Plasencia, Mayte Díaz, la llamó para darle la noticia de su reconocimiento, se puso "a llorar" y ha subrayado que "nada mueve a un juez más que cumplir la ley", sin presiones, dejando a un lado sus opiniones personales y comentarios externos "de incomprensión".

La presidenta del TSJEx ha hecho hincapié en que este es un reconocimiento para todos sus compañeros, hombres y mujeres, jueces, fiscales, letrados de la administración de justicia etc. que "cada día dedican su trabajo y vocación a prestar asistencia" a quienes acuden a ellos. "A esos son a los que nos debemos", ha subrayado.

Leídos los nombres de las 38 asesinadas

En el acto, celebrado en el centro de Servicios Sociales e Igualdad del ayuntamiento, se han leído los 38 nombres de las mujeres asesinadas este año por violencia de género en España y la concejala Mayte Díaz ha leído además un manifiesto en el que ha defendido el compromiso municipal por "ser firme en la lucha" y dar apoyo a las mujeres.

Al igual que Tena, ha insistido en que "a toda la sociedad le corresponde luchar contra la violencia machista".

Después de las intervenciones, que ha cerrado el alcalde, Fernando Pizarro, reconociendo el trabajo de Tena y de todas las personas que dedican su vida a la labor judicial, se ha inaugurado una escultura con forma de lazo morado en la rotonda situada frente al edificio de Servicios Sociales.