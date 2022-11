Gritamos durante estos días, cuando, tanto real como virtualmente, teñimos todo de morado, seña de identidad que indefectiblemente ya asociamos a la dura lucha contra esta lacra social y acabamos de celebrar el pasado viernes veinticinco de noviembre, un año más, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, bajo el lema: Si no se nombra, no existe, pero temo que, como los temporales carteles mojados y diluidos por la esperada lluvia, nuestra voz se desvanezca de nuevo, por el silencio ensordecedor del mundanal ruido y la rutina diaria continúe suponiendo dolor y sufrimiento para quienes aún no se atrevan a gritar y su historia, pasada, presente y, con la lenta justicia, hasta futura, sea una más sin contar.

Guardar silencio en este caso es un arma de doble filo para la víctima de violencia de género quien, muy frecuentemente, anulada por su maltratador, ese analfabeto emocional carente de empatía que también puede ejercer un maltrato silencioso, y en su afán de no empeorar las cosas ni ser revictimizada hará lo necesario para que nadie note nada y callará (objetivo conseguido) para ocultarlo, manteniendo así el ciclo de la violencia. Y es que, cuando una mujer maltratada cuenta su vida por primera vez, está dando el primer paso para romper este tóxico círculo, aunque, como la realidad nos muestra a diario, ello suponga pagar un altísimo precio por las consecuencias y sus secuelas a todos los niveles y, demasiadas, casi de por vida. Porque sobrevivir no es sinónimo del fin por completo en absoluto. Es posible que lo peor haya pasado, pero el problema no acaba ahí, pues, como suelo decir: LO PEOR DE SER VÍCTIMA NO ES SERLO, ES TENER QUE DEMOSTRARLO. En nuestras manos está hacer todo lo posible por escuchar sin juzgar a estas mujeres, como quien trata de acercarse a un animal herido y asustado y, en difíciles ocasiones, hasta devolverles la voz robada o incluso ser su instrumento para que quienes deben protegerla conozcan lo que le sucede y actúen en consecuencia. Las cifras demuestran que la violencia machista existe, mientras una de cada dos mujeres hayamos sido o seamos víctimas de violencia de género y que, por desgracia, está lejos de erradicarse. Que las medidas más drásticas se aplican siempre después, lo que demuestra que paliar los síntomas no sirve para atajar la enfermedad y que necesitamos cambiar demasiados aspectos del paradigma social para lograr prevenir en lugar de curar, antes de que siga siendo demasiado tarde.