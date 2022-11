Récord Guinness: 'La calculadora humana' desvela sus trucos, en Malpartida de Plasencia

A Jaime García Serrano le llaman la calculadora humana. Tiene seis récord Guinness, entre ellos el de memorizar un número de 200 cifras con solo una mirada y ha estado en Malpartida de Plasencia para demostrar sus habilidades, pero también para inculcar a los alumnos del IES Quercus que «con una disciplina y un método, se puede lograr lo que uno se proponga» y ser ejemplo de emprendedor.

Su visita a Malpartida es obra del profesor de Economía Samuel Calderón Ortiz, coordinador del proyecto Cultura emprendedora en la brújula económica, en colaboración con el Ayuntamiento de Malpartida, la Diputación de Cáceres y diversas empresas.

Dentro de este proyecto y con ayuda también de los alumnos de cuarto de ESO del instituto, ha organizado la primera gala de habilidades para emprender porque la finalidad de la visita de Jaime García no era otra que «motivar a los alumnos» para el emprendimiento».

Calderón subraya que «el emprendimiento está en todas las ciencias» y lo que la calculadora humana ha querido transmitir a los estudiantes y a todo el público que llenó la Casa de Cultura de Malpartida fue que «con una disciplina y un método, se puede lograr lo que uno se proponga, no solo en la parte numérica, también en cualquier talento que Dios nos ha otorgado».

En su disciplina, el cálculo mental, Jaime García dio al auditorio lo que considera su mejor consejo: «La reina de las operaciones es la suma. Hay que practicar mucho con el redondeo, es decir, llevar los números a lo más sencillos para poder operar fácilmente. Además, si pueden practicar con el ábaco, mejor».

Preguntado por los problemas que muchos estudiantes tienen con las Matemáticas, considera que «muchos creen que con resolver un solo es problema es suficiente, pero no es así, hay que practicar mucho con problemas parecidos».

Entender las Matemáticas

No obstante, para quienes hayan desistido de entenderlas, tiene otro mensaje: «Todos tenemos condiciones para entender las Matemáticas. Hay que ponerle esfuerzo, dedicarle tiempo y, si no entienden, preguntarle a los profesores y compañeros para que les expliquen, no hay que dejarse vencer».

Además, de las habilidades de Jaime García, el profesor Samuel Calderón considera que también es un buen ejemplo de emprendedor porque, entre otras cosas, ha escrito numerosos libros y recorre el mundo mostrado lo que puede hacer.

Pero, ¿qué se necesita para ser un buen emprendedor? García responde que hay que «estar mentalizado en que al principio se puede fracasar, pero se tiene que tener mente positiva, pensar que lo que se propongan lo conseguirán».